Universidad en Miami aprueba de nuevo regalar un terreno a la polémica biblioteca de Trump

3 minutos

Pedro Pablo Cortés

Miami, 2 dic (EFE).- La universidad pública Miami Dade College (MDC) aprobó de nuevo este martes regalar un terreno público de más de 300 millones de dólares para la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras reponer la votación original por una demanda contra la «opacidad» del proyecto en Florida.

El consejo del MDC avaló otra vez de forma unánime ceder un lote público de 2,63 acres (más 4.000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) en el centro de Miami para la obra de Trump, tras una sesión de más de cuatro horas en la que activistas consideraron al proyecto un exceso y un «insulto».

La institución ya había validado la transferencia el 23 de septiembre pasado, pero repuso la votación después de la demanda del historiador local Marvin Dunn, quien acusó a la universidad de violar la ley estatal de transparencia al ceder el terreno sin un aviso público anticipado del asunto.

«Ningún presidente debería obtener este terreno», manifestó Dunn en la sesión, que a diferencia de otras no se transmitió en directo, aunque activistas, que denunciaron restricciones para hablar, divulgaron en sus redes sociales lo ocurrido.

Con esta nueva votación, de 8 a 0, la universidad espera evitar el juicio por la demanda, que una jueza programó la semana pasada para el 3 de agosto de 2026, pero Dunn avisó que no cederá en su lucha legal, en la que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, respalda al MDC.

«¿Qué está obteniendo el Miami-Dade College y sus estudiantes con este regalo? Si piensan que esta farsa de reunión esta mañana acabará con mi demanda, están equivocados. Apenas estamos empezando», advirtió el historiador.

Organizaciones civiles como The Miami Freedom Project han cuestionado la entrega del terreno, al citar que está valuado en más de 300 millones de dólares, además de considerar un «insulto» a migrantes que la biblioteca estará junto a la Torre de la Libertad, que recibió a cubanos que huían del gobierno de Fidel Castro.

Un «beneficio» para la ciudad

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), por lo que los simpatizantes del proyecto resaltaron su atractivo turístico y beneficio económico para Miami.

«Tener la biblioteca presidencial del presidente Trump en Miami es un honor y servirá para fortalecer la ciudad al impulsar su turismo, incentivar el desarrollo económico y ofrecer valiosos recursos históricos y educativos», comentó ahora Evan Power, presidente del Partido Republicano en Florida, en sus redes.

Pero activistas que hablaron en la sesión, como el director local Billy Corben, cuestionaron que el terreno sea gratis para la Fundación de la Biblioteca de Trump, que dirige su hijo, Eric Trump.

«Consigan un buen acuerdo, negocien con este exitoso multmillonario, magnate de bienes raíces, que es nuestro presidente. Esto no es Cuba comunista. No tenemos tribunales semisecretos no electos que le expropian propiedad a sus legítimos dueños y la entregan a personas ricas y poderosas en el Gobierno», expresó.

Asociaciones civiles circularon peticiones en las que recordaron que el 74 % de los votantes del condado de Miami-Dade rechazan que Florida haya cedido la tierra para construir la biblioteca, según reveló una encuesta la firma local Bendixen & Amandi International en noviembre. EFE

ppc/lar