Universidad en Miami votará de nuevo para regalar un terreno a la biblioteca de Trump

3 minutos

Miami, 25 nov (EFE).- La universidad pública Miami Dade College (MDC) convocó este martes a otra sesión para votar de nuevo si regala un terreno público para la construcción de la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una demanda contra la «opacidad» de la primera votación.

La presidenta del MDC, Madeline Pumariega, emitió una convocatoria pública para una sesión especial del consejo el 2 de diciembre, cuando votará otra vez si ceden un terreno público de 2,63 acres (más de 4.000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) para el proyecto de Trump.

«En esta reunión, el consejo directivo del distrito proveerá a la comunidad una segunda oportunidad para abordar al consejo», indicó el texto firmado por la presidenta de la universidad, que ha recibido el respaldo del fiscal de Florida, James Uthmeier.

La nueva sesión se convoca en medio de la renovada polémica por la construcción de la biblioteca de Trump en Florida, donde este lunes una jueza definió el 3 de agosto de 2026 como la fecha del juicio que definirá la demanda del historiador local Marvin Dunn contra la edificación del sitio en el centro de Miami.

Dunn acusa a la universidad de haber violado la ley estatal por falta de transparencia al ceder el 23 de septiembre pasado el terreno público, durante una sesión del consejo en la que no hubo un aviso anticipado del asunto, aunque el MDC defendió este martes que la reunión anterior también fue pública.

«¡Ganamos! El consejo directivo del Miami Dade College se reunió esta mañana y votaron para rehacer la cesión de tierra en una sesión el 2 de diciembre», publicó el historiador en sus redes sociales.

El Gobierno de Florida ya aprobó el 30 de septiembre regalar el terreno para la biblioteca del presidente, lo que desató una protesta de activistas, estudiantes y profesores, incluyendo Dunn, por considerarla «un insulto» por ser un lote público y estar junto a la Torre de la Libertad, a donde llegaron refugiados cubanos.

Pero una orden judicial temporal, por la demanda de Dunn, impidió en octubre la transferencia del terreno, mientras que una encuesta reveló que el 74 % de los votantes del condado de Miami-Dade rechazan que Florida haya cedido la tierra para construir la biblioteca, según la firma local Bendixen & Amandi International.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), y busca que el proyecto sea un atractivo turístico, según reportaron medios estadounidenses en junio. EFE

us/pddp