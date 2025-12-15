The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Universidad hondureña pide una transición de Gobierno «ordenada» y no promover violencia

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) instó este lunes a garantizar una transición de mando «ordenada, transparente y respetuosa» a la vez que pidió a los actores políticos promover «la sensatez y la no violencia» entre sus militantes, tras el llamado a protestas del expresidente y coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya.

En un comunicado, la principal universidad pública del país le solicitó a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, instruir a los funcionarios y servidores públicos a adoptar «acciones claras, responsables y documentadas» que permitan una «transición de gobierno ordenada, transparente y respetuosa del interés general».

La institución reconoció los esfuerzos del Ejecutivo por atender la «deuda social histórica» y fortalecer sectores estratégicos, pero advirtió que el país enfrenta «limitaciones económicas, sociales y políticas profundas», por lo que requiere «hoy más que nunca, decisiones responsables, prudentes y visionarias».

Advirtió sobre la necesidad de evitar decisiones administrativas, financieras o contractuales que comprometan indebidamente las finanzas públicas o bienes del Estado, en un contexto en el que el próximo gobierno aún no ha sido conformado.

La Unah también hizo un llamado «firme y categórico» a los partidos para que se abstengan de emitir disposiciones de carácter gubernamental o instruir a servidores públicos a «actuar en función de intereses partidarios», así como a no «obstaculizar la continuidad institucional de la administración pública».

También exhortó a los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) a cumplir con la Constitución, acelerar su trabajo técnico y jurídico, disipar incertidumbres y emitir la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales, cuyo plazo límite es el próximo día 30.

Con el 99,80 % de las actas procesadas del escrutinio preliminar, el candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo con el 40,54 % de los votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %, con una diferencia de 43.184 sufragios. La candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en el tercer lugar con el 19,29 %.

Pequeños grupos de militantes del Partido Libre protagonizaron este lunes protestas en las calles, quemando neumáticos y lanzando piedras, luego del llamado a movilización efectuado el sábado por Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Castro.

La máxima casa de estudios subrayó que la función pública pertenece al Estado y al pueblo, no a los partidos, y pidió al próximo presidente designar funcionarios por capacidad, ética y experiencia, evitando que los cargos se conciban como «botín político» o den lugar a «despidos, venganzas o persecuciones».

También exhortó a los actores políticos y candidatos a promover «la sensatez y la no violencia» entre sus seguidores, destacando que la voluntad soberana del pueblo debe «ser respetada, evitando deslegitimar un proceso democrático que ha tenido altos costos históricos para el país y que no debe ser fuente de nuevas confrontaciones». EFE

ac/gr/adl/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR