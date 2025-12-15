Universidad hondureña pide una transición de Gobierno «ordenada» y no promover violencia

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) instó este lunes a garantizar una transición de mando «ordenada, transparente y respetuosa» a la vez que pidió a los actores políticos promover «la sensatez y la no violencia» entre sus militantes, tras el llamado a protestas del expresidente y coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya.

En un comunicado, la principal universidad pública del país le solicitó a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, instruir a los funcionarios y servidores públicos a adoptar «acciones claras, responsables y documentadas» que permitan una «transición de gobierno ordenada, transparente y respetuosa del interés general».

La institución reconoció los esfuerzos del Ejecutivo por atender la «deuda social histórica» y fortalecer sectores estratégicos, pero advirtió que el país enfrenta «limitaciones económicas, sociales y políticas profundas», por lo que requiere «hoy más que nunca, decisiones responsables, prudentes y visionarias».

Advirtió sobre la necesidad de evitar decisiones administrativas, financieras o contractuales que comprometan indebidamente las finanzas públicas o bienes del Estado, en un contexto en el que el próximo gobierno aún no ha sido conformado.

La Unah también hizo un llamado «firme y categórico» a los partidos para que se abstengan de emitir disposiciones de carácter gubernamental o instruir a servidores públicos a «actuar en función de intereses partidarios», así como a no «obstaculizar la continuidad institucional de la administración pública».

También exhortó a los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) a cumplir con la Constitución, acelerar su trabajo técnico y jurídico, disipar incertidumbres y emitir la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales, cuyo plazo límite es el próximo día 30.

Con el 99,80 % de las actas procesadas del escrutinio preliminar, el candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo con el 40,54 % de los votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %, con una diferencia de 43.184 sufragios. La candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en el tercer lugar con el 19,29 %.

Pequeños grupos de militantes del Partido Libre protagonizaron este lunes protestas en las calles, quemando neumáticos y lanzando piedras, luego del llamado a movilización efectuado el sábado por Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Castro.

La máxima casa de estudios subrayó que la función pública pertenece al Estado y al pueblo, no a los partidos, y pidió al próximo presidente designar funcionarios por capacidad, ética y experiencia, evitando que los cargos se conciban como «botín político» o den lugar a «despidos, venganzas o persecuciones».

También exhortó a los actores políticos y candidatos a promover «la sensatez y la no violencia» entre sus seguidores, destacando que la voluntad soberana del pueblo debe «ser respetada, evitando deslegitimar un proceso democrático que ha tenido altos costos históricos para el país y que no debe ser fuente de nuevas confrontaciones». EFE

