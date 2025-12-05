Universidad hongkonesa suspende sindicato estudiantil tras mensajes críticos por incendio

Hong Kong, 5 dic (EFE).- La universidad Hong Kong Baptista ordenó este viernes la suspensión inmediata del sindicato estudiantil del centro, un día después de que empleados del campus taparan un mural con mensajes que instaban a las autoridades a responder a las inquietudes surgidas por el incendio mortal de Tai Po.

La instrucción, dirigida al comité ejecutivo interino del sindicato, fue remitida el jueves por la tarde y difundida a través de las cuentas del colectivo en redes sociales.

El escrito, firmado por la Oficina de Asuntos Estudiantiles, alude a una supuesta baja afiliación, carencias en la defensa del bienestar del alumnado y deficiencias en el manejo de los recursos económicos, sin aludir explícitamente al contenido sobre el incendio.

El anuncio se conoció días después de que en el conglomerado universitario se colocara en un panel conocido como «muro de la democracia», que está bajo administración del sindicato en cuestión, un texto de duelo por las 159 víctimas del fuego declarado en la urbanización Wang Fuk Court.

El texto, cuya autoría exacta se desconoce, expresaba «profundas condolencias» hacia los muertos y urgía al Ejecutivo local a atender las preocupaciones sociales, responder a las demandas de la población y garantizar que «se haga justicia».

Aproximadamente un día después de que circularan en internet fotografías del panel, operarios de la institución procedieron a ocultarlo mediante un cierre con lonas plásticas y una malla de color verde, similar a la señalada por residentes y testigos como uno de los elementos que habrían agravado la propagación de las llamas.

Sobre las barreras se colocaron rótulos impresos con las leyendas «zona temporal de almacenamiento de materiales» y «trabajos en curso».

Como consecuencia de la suspensión anunciada, la dirección académica asumirá la gestión de todos los espacios y equipos adscritos al sindicato, incluidos despachos y tablones informativos.

Los responsables del órgano de representación estudiantil deberán retirar sus pertenencias y desalojar las oficinas antes de las 17.00 horas locales (09.00 GMT) del sábado, de acuerdo con el documento fechado el jueves.

Por su parte, en un comunicado difundido de madrugada y divulgado por Hong Kong Free Press, el sindicato afirmó que condenaba enérgicamente esta «acción injustificable» y sostuvo que estaba «plenamente capacitado para ofrecer explicaciones adecuadas» sobre su funcionamiento.

El texto añade que la decisión «irracional» de la universidad genera «preocupaciones sobre posibles motivaciones ocultas» detrás del cese forzoso.

El colectivo acusó además a la administración de actuar de manera «engañosa e indigna de confianza» e instó a los responsables de la universidad a reflexionar sobre su actitud hacia los estudiantes y a establecer un diálogo directo que permita reanudar «con normalidad» sus labores de representación. EFE

