Universidad privada católica pide proceso de «democratización» en Venezuela

2 minutos

Caracas, 28 ene (EFE).- La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), una de las principales de Venezuela, pidió iniciar un «proceso de reinstitucionalización y democratización» del país, así como la liberación de los presos políticos, tras el llamado al diálogo formulado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En un comunicado difundido este miércoles, la universidad pidió iniciar el proceso de democratización del país con la «adopción de medidas producto del consenso» de «los más amplios sectores» políticos y sociales.

Asimismo, consideró que las detenciones por motivos políticos constituyen «un obstáculo insalvable» para la paz del país y por ello planteó la liberación de las personas privadas de libertad por esta causa.

«No solo es un imperativo de justicia, sino un gesto necesario para transitar a la convivencia democrática estable que el país reclama con urgencia», señaló la institución, al considerar que esto es «un primer paso» para demostrar «una auténtica voluntad de cambio y respeto a la pluralidad».

La UCAB también señaló que la reconciliación nacional «es una necesidad imperiosa en este tiempo» para «lograr un proceso de sanación basado en la verdad, la justicia y el reconocimiento mutuo».

Delcy Rodríguez propuso el pasado viernes un «verdadero diálogo político» que incluya tanto a sectores políticos «coincidentes» como «divergentes», una tarea que encargó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

De igual forma, pidió que ese diálogo tenga «resultados concretos, inmediatos», que sea venezolano y que «no se impongan -subrayó- más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid».

Estos anuncios se dieron en medio de un proceso de excarcelaciones, iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno de la mandataria encargada.

Este lunes, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que 808 personas han sido excarceladas desde «antes de diciembre».

Sin embargo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, había verificado 266 excarcelaciones hasta la mañana del 26 de enero. EFE

