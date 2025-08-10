Universidades belgas piden a Bélgica “actuar con decisión y humanidad” ante crisis en Gaza

(Actualiza con respuesta del ministro Maxime Prévot)

Bruselas, 10 ago (EFE).- Los rectores de las diez principales universidades belgas hicieron un llamamiento al primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, y al ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, para que actúen “con decisión y humanidad” ante “las condiciones inhumanas y la profunda crisis humanitaria en Gaza”.

“Lo ocurrido en Gaza en los últimos meses viola todos los principios de la dignidad humana: más de 60.000 muertes de civiles, el bloqueo de la ayuda humanitaria y el agravamiento de la hambruna”, advirtieron los académicos en una declaración enviada este sábado.

“Por lo tanto, instamos al gobierno belga a actuar con decisión y humanidad, y a abogar por la provisión inmediata e ilimitada de ayuda humanitaria”, añaden.

Los rectores, que incluyen universidades valonas y flamencas de Namur, Mons, Amberes, Lovaina, Lieja, Hasselt, Gante y Bruselas, dijeron acoger “con satisfacción” las entregas aéreas de alimentos a Gaza realizadas recientemente por Bélgica.

Sin embargo, añaden que “esto no debe distraer la enorme magnitud de esta crisis alimentaria y sanitaria, que solo puede aliviarse mediante un alto el fuego total y ayuda humanitaria incondicional por vía terrestre”.

Como ya hicieron en otra declaración el pasado mes de mayo, los firmantes también piden al Gobierno belga que apoye la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel.

“El artículo 2 del Acuerdo de Asociación no es una formalidad técnica, sino una piedra angular: el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos debe ser la base de toda cooperación con terceros países”, dijeron, añadiendo que, de no ser así, “nuestros valores europeos corren el riesgo de convertirse en palabras vacías”.

«Las posiciones del Gobierno ya se han expresado y se volverán a exponer y completar con claridad, voluntarismo y transparencia en la comisión parlamentaria del próximo 14 de agosto», dijo Prévot en respuesta a EFE, añadiendo que la carta de los rectores aboga por «cosas que Bélgica ya está haciendo».

La aprobación el pasado viernes del plan del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza y forzar el desplazamiento hacia el sur de su millón de habitantes ha generado el rechazo de la comunidad internacional y de varios países europeos, incluida Bélgica.

El ministro de Asuntos Exteriores belga convocó el mismo viernes a la embajadora de Israel en Bélgica, Idit Rosenzweig-Abu, para pedirle dar “marcha atrás” en esta decisión que calificó de «inadmisible» y «contraria al derecho internacional». EFE

