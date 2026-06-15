Universidades de Perú y España se unen para dictar taller sobre ‘agricultura del futuro’

2 minutos

Lima, 15 jun (EFE).- Expertos científicos en materia ambiental de Perú y España se unirán para dar un taller sobre ‘a agricultura del futuro’ en la Amazonía, que tendrá como protagonista la experimentación activa entre los participantes de la sesión, organizada por la Embajada de España en Perú.

La Universidad Politécnica de Valencia (España), junto a la Facultad de Ingeniería Ambiental, Biosistemas y de la Energía de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), en el departamento peruano de Amazonas, y el Instituto de Investigación en Ingeniería Ambiental (Inam) estarán a cargo de dictar este taller, informó este lunes la misión diplomática española.

La sesión, que lleva el nombre ‘Bioexploradores: laboratorio ciudadano de bioestimulantes para la agricultura del futuro’, se celebrará el 19 de junio en la ciudad de Chachapoyas, y tiene una doble misión: científica y ambiental y tendrá también la colaboración del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec).

«La idea es acercar la ciencia a un público diverso (integrado por estudiantes, docentes, técnicos y personas interesadas) mediante la experimentación activa y la manipulación de materiales de laboratorio», indicó la Embajada de España.

La Universidad Politécnica de Valencia estará representada por Rosa Porcel Roldán, profesora titular del Departamento de Biotecnología que cuenta con 25 años de experiencia en el estudio de la simbiosis de las plantas y su relación con la tolerancia al estrés, en concreto la sequía y la salinidad.

El equipo de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza estará liderado por la bióloga Martha Steffany Calderón, cuyo trabajo la hizo merecedora en 2025 de uno de los máximos reconocimientos del país en la materia, el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica ‘Santiago Antúnez de Mayolo Gomero’ en la categoría Desarrollo Tecnológico.

Actualmente sus investigaciones profundizan en el estudio de la biodiversidad de organismos de relevancia agrícola y ecológica en la región Amazonas, ubicada en el norte de Perú. EFE

pbc/fgg/jrh