Universitario anuncia las salidas del argentino Churín y de los uruguayos Britos y Costas

1 minuto

Lima, 30 nov (EFE).- El Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, anunció las salidas del experimentado delantero argentino Diego Churín, del portero uruguayo Sebastián Britos y del media punta uruguayo-peruano Gabriel Costas.

La U, que ha anunciado que reforzará su plantilla para buscar el próximo año un histórico tetracampeonato nacional, agradeció en sus redes sociales a los tres jugadores que dejan la institución por su «profesionalismo, entrega y compromiso».

En el caso de Costas, que también tiene la nacionalidad peruana, los cremas destacaron su participación en los títulos obtenidos en 2024 y 2025, y le desearon «éxitos en sus próximos desafíos».

La U también agradeció a Churín, quien fue suplente habitual durante este año en el equipo, por su aporte en la obtención del título nacional de 2025.

Además, confirmó la salida del uruguayo Britos, quien fue titular durante las dos últimas temporadas, y aseguró que el portero ha quedado «por siempre» en la historia del equipo.

«Huella y legado gigantes. Gracias por todo, Sebastián», señaló el club en la despedida en sus redes sociales, que acompañó con un video con las mejores atajadas del guardameta.

La directiva de la U negocia actualmente la renovación del contrato con el experimentado entrenador uruguayo Jorge Fossati, con el objetivo de preparar al equipo para la campaña de 2026, que además de la búsqueda de un cuarto título consecutivo, plantea realizar una campaña destacada en la Copa Libertadores. EFE

dub/car