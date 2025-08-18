The Swiss voice in the world since 1935

Universitario empata con Sport Huancayo y Cristal es el nuevo líder del Clausura peruano

Lima, 17 ago (EFE).- Universitario empató 1-1 en su visita a Sport Huancayo, en los Andes de la región Junín, y cayó al tercer lugar del torneo Clausura, que es liderado ahora por Sporting Cristal, al completarse este domingo los partidos correspondientes a la sexta fecha del campeonato de la Liga 1 de Perú.

Alex Valera abrió el marcador a los 8 minutos con un disparo de zurda tras un pase del ecuatoriano José Carabalí, en tanto que el argentino-boliviano Javier Sanguinetti igualó de cabeza, en el segundo tiempo, después de una disputa de balón entre Ronal Huaccha y el paraguayo Williams Riveros.

En el último partido del domingo, Cusco FC ganó por 1-0 a Alianza Atlético de Sullana con gol del delantero argentino Facundo Callejo y le arrebató el segundo lugar a los ‘cremas’.

Alianza Lima será el próximo rival de Universitario en el clásico del fútbol peruano, que se disputará el siguiente domingo por la séptima fecha.

Precisamente, Alianza Lima ganó el sábado por 3-1 a ADT de Tarma con goles del argentino Hernán Barcos, de penalti, de Sergio Peña y el también argentino Alan Cantero, mientras que D’Alessandro Montenegro anotó para ADT.

Con este resultado, los blanquiazules son quintos con 11 puntos, cinco menos que el líder.

En otro partido, Melgar de Arequipa ganó por 2-1 a Ayacucho FC y se colocó séptimo con ocho unidades. EFE

