Universitario gana al Melgar de remontada y retoma el liderato en la Liga 1 de Perú

Lima, 14 sep (EFE).- Universitario venció por 1-2 al Melgar este domingo en su visita a Arequipa y retornó al primer lugar del torneo Clausura de la Liga 1 de Perú, mientras que Alianza Lima cayó el sábado en su casa ante Deportivo Garcilaso, que está tercero en la tabla de posiciones, tras disputarse la octava jornada.

La victoria de los cremas fue posible por los goles de Jairo Concha y el paraguayo Williams Riveros, al filo del pitido final, después de que Melgar abriera el marcador por intermedio de Jhonny Vidales en los primeros minutos.

Con ese resultado, la U, dirigida por el uruguayo Jorge Fossati, llegó a 18 unidades y se colocó como único líder, con la mente puesta en alcanzar el tercer campeonato nacional consecutivo.

Por su parte, su histórico rival, Alianza Lima, tuvo una estrepitosa derrota el sábado ante Deportivo Garcilaso por 3-4, en su propio estadio de La Victoria, que lo deja en el quinto lugar de la tabla con 12 puntos.

Los goles de Alianza fueron del argentino Hernán Barcos, de penalti; el ecuatoriano Fernando Gaibor y Sergio Peña, mientras que la victoria de Garcilaso fue posible por las anotaciones de Juan Diego Lojas, el argentino Pablo Agustín Erustes, Kevin Sandoval, de penalti, y el argentino Ezequiel Naya.

Garcilaso suma 16 enteros luego de su triunfo y es, junto a Cusco FC, el equipo que le hace sombra a Uiversitario en el Clausura.

En el último encuentro de la jornada, Cusco FC ganó a Sporting Cristal por 3-2 con goles del argentino Facundo Callejo en dos ocasiones y el estadounidense Pierre da Silva, mientras que los celestes anotaron con el uruguayo Leandro Sosa e Irven Àvila y se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Miguel Araujo.

Cusco FC sumó 16 puntos y comparte el segundo lugar con Garcilaso.

En otros partidos, Los Chankas ganaron a Sport Huancayo por 1-2 en condición de visitante y se colocaron en el sexto lugar con 12 puntos, gracias a las anotaciones de José Manzaneda, de pena máxima, y Adrián Quiroz, mientras que Javier Andrés Sanguinetti descontó para los locales.

Asimismo, Alianza Universidad cayó goleado por 3-0 ante Cienciano, que acumuló 11 unidades, una más que su rival de la jornada.

Por otro lado, UTC cayó por 0-1 ante Ayacucho FC, el mismo resultado que obtuvo en el Callao Sport Boys ante Comerciantes Unidos, mientras que Alianza Atlético fue derrotado 0-1 por Juan Pablo II. EFE

