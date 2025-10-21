Universitario vence a Ayacucho y amplía su distancia del Cusco

2 minutos

Lima, 20 oct (EFE).- El líder del torneo Clausura peruano Universitario venció por 2-1 a Ayacucho y amplió la distancia que lo separa de su escolta Cusco, al completarse este lunes la fecha 15 en partido disputado en el Estadio Nacional.

La ‘U’ sigue firme en su campaña rumbo al tercer título seguido, después de haberse alzado con el Apertura en la primera mitad del año.

La victoria ante Ayacucho fue posible con las anotaciones del argentino Martín Pérez Guedes y José Rivera, mientras que el colombiano Juan Lucumí descontó para la visita.

El sábado pasado, el Cusco venció, de visita, a Cienciano por 1-2 y se mantuvo en el segundo puesto con 26 puntos acumulados.

Los goles de Cusco fueron un doblete del argentino nacionalizado ecuatoriano Juan Tévez, mientras que Alejandro Hohberg descontó para Cienciano.

En tanto, Alianza Lima ganó, también de visita, por 1-2 a Sport Huancayo en partido disputado este lunes por la fecha 15 del Clausura.

Los artilleros del Alianza, Paolo Guerrero y Hernán Barcos, fueron los autores de los goles que sostienen a los blanquiazules en el tercer lugar con 24 puntos.

El centrocampista Diego Carabaño reclamó el gol del honor para Huancayo.

Antes de salir al campo, el técnico de Alianza Lima, el argentino Néstor Gorosito, anunció que seguirá al frente del equipo en la próxima temporada del 2026.

Asimismo, Deportivo Garcilaso perdió el domingo por 0-1 ante Sporting Cristal con anotación de Irven Ávila.

Con ese resultado, Garcilaso marcha sexto, mientras que los celestes se ubican cuartos, detrás de Alianza Lima.

En otro partido del lunes, Sport Boys ganó por 1-0 a Melgar, con gol del delantero argentino Luciano Nequecaur.

Igualmente, en los partidos que abrieron la fecha, el sábado último, Los Chankas se impusieron a Juan Pablo II por 1-0, el mismo resultado que obtuvo Comerciantes Unidos ante Alianza Atlético.

Finalmente, el UTC venció, de visita, a Atlético Grau por 0-2 con goles del colombiano Jarlín Quintero y Roberto Villamarín. EFE

