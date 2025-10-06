Universitario vence al Juan Pablo II y se acerca al tricampeonato en Perú

Lima, 5 oct (EFE).- Universitario de Deportes derrotó por 2-0 al Juan Pablo II y se acercó al tricampeonato nacional del año al ampliar su distancia en el primer lugar de la tabla, a ocho puntos de su más cercano competidor, el Cusco FC, tras completarse este domingo la decimotercera y antepenúltima fecha del torneo Clausura de la Liga 1 de Perú.

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati sumó 30 unidades en el Clausura y a falta de dos jornadas puede convertirse en el campeón nacional por tercer año consecutivo, pues también se alzó con el Apertura en julio pasado.

Los goles ante Juan Pablo II fueron anotados por Jairo Concha, Diego Churín y José Rivera en el partido jugado en el estadio Monumental de Lima.

Por otro lado, el sábado en el primer encuentro del día Los Chankas ganaron por 2-1 a Cusco FC en la ciudad andina de Andahuaylas y le arrebataron la opción de acercarse al primer puesto de la tabla.

Los goles de Los Chankas fueron de José Manzaneda, de penalti, e Isaac Camargo, mientras que el argentino Juan Manuel Tévez anotó para los dorados.

Con ese resultado, Cusco FC mantuvo sus 22 puntos en el segundo puesto, mientras que Chankas sumó 15 unidades.

También el sábado, ADT de Tarma goleó por 3-2 a Sporting Cristal y lo desplazó del tercer puesto, al acumular 20 puntos.

El uruguayo Mauro Da Luz fue el artillero de ADT con un triplete en la jornada, mientras que los goles de Cristal fueron del argentino Santiago González y del uruguayo nacionalizado peruano Leandro Sosa.

En otro partido atractivo de la fecha, Alianza Universidad se impuso este domingo a Alianza Lima por 2-1 con anotaciones del ecuatoriano Joffre Escobar y el colombiano Yorleys Mena, en tanto que el ecuatoriano Eryc Castillo descontó para los blanquiazules y su veterano goleador Hernán Barcos fue expulsado.

Alianza Lima conserva sus 18 puntos en el quinto lugar de la tabla, bastante lejos de su archirrival, el Universitario.

La jornada se abrió el viernes con la victoria por 2-1 de Comerciantes Unidos sobre UTC. El sábado Sport Boys venció por 2-1 a Sport Huancayo con goles de Jostin Alarcón y Fidel Martínez, mientras que Javier Sanguinetti anotó para Huancayo.

Igualmente, el Atlético Grau empató sin goles con Melgar de Arequipa, pero ambos equipos perdieron a sendos jugadores por tarjeta roja: Raúl Ruidiaz en Grau y Bernardo Cuesta en Melgar.

En la ciudad del Cusco, Deportivo Garcilaso perdió por 1-4 contra Alianza Atlético de Sullana tras un autogol de Carlos Javier Beltrán y anotaciones de Stefano Fernández y Miguel Agustín Granaderos en dos ocasiones.

El delantero argentino Pablo Agustín Erustes marcó para Garcilaso. EFE

mmr/gbf