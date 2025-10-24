Universitario vence con gol de Valera a Sporting Cristal y acaricia el tricampeonato

1 minuto

Lima, 23 oct (EFE).- Universitario de Deportes venció con gol de Álex Valera a Sporting Cristal, de visita en el Estadio Nacional, y quedó a un paso de alzarse con el tricampeonato nacional el próximo domingo, al disputar este jueves un partido pendiente por el torneo Clausura de la Liga 1.

La «U» se impuso a Cristal con la intervención de Valera, a los 52 minutos de juego, en un partido clave para sus ambiciones de convertirse en el campeón nacional por tercer año consecutivo, tras ganar el torneo Apertura de este año.

El partido disputado este jueves correspondía a la fecha 14 del Clausura pero, a falta de dos jornadas para el final, Universitario es el líder absoluto del campeonato con 36 puntos, diez más que el segundo Cusco FC.

Valera, goleador de los cremas, fue habilitado en la jugada de gol por el mediocentro ecuatoriano Jairo Vélez que superó a tres jugadores de la defensa de Cristal.

Con este resultado, el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati se prepara para celebrar el domingo en el partido que le corresponde disputar ante ADT en la andina ciudad de Tarma.EFE

mmr/laa