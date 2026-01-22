Universitario vs. CAI, el duelo más atractivo en segunda fecha del Clausura panameño

Ciudad de Panamá, 22 ene (EFE).- La segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que se pondrá en marcha este viernes, tendrá como principal atractivo el duelo entre los líderes de la Conferencia Oeste.

El choque estelar de la fecha en ese sector del campeonato se disputará el sábado, cuando el Club Deportivo Universitario reciba al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), ambos ganadores en su estreno liguero.

El conjunto de La Chorrera dejó una grata impresión en su debut al mostrar contundencia ofensiva y sellar una goleada, mientras que los universitarios debieron exigirse al máximo para imponerse por la mínima diferencia.

Ese mismo sábado se completará la jornada con el encuentro entre Árabe Unido de Colón y Alianza. La actividad comenzará el viernes con el partido de la Conferencia Oeste entre San Francisco y Herrera.

Los “monjes” franciscanos saldrán en busca de su primer triunfo del certamen, mientras que los herreranos intentarán reponerse tras un inicio adverso, marcado por una derrota abultada.

Para el domingo están programados dos compromisos, destacando el enfrentamiento de la Conferencia Este entre Tauro y Sporting San Miguelito.

El elenco taurino viene de rescatar un empate agónico en su primer compromiso y buscará dar la sorpresa ante el conjunto “académico”, que inició el torneo con una goleada frente al actual bicampeón del fútbol panameño.

La jornada dominical se cerrará con el duelo de la Conferencia Oeste entre Unión Coclé y Veraguas United, con los coclesanos actuando como locales.

La segunda fecha concluirá el lunes, cuando el Plaza Amador, vigente bicampeón, intente reencontrarse con la victoria frente a Umecit, líder provisional de la Conferencia Este. EFE

