Universitario y Alianza Lima comienzan con paso ganador el Apertura en Perú

Lima, 1 feb (EFE).- Universitario venció por 2-0 al ADT y Alianza Lima hizo lo propio por 1-2 en su visita al Sport Huancayo en el inicio, este fin de semana, del torneo Apertura del fútbol peruano.

Universitario recibió este domingo al ADT de Tarma en su estadio, el Monumental de Lima, bajo la batuta del español Javier Rabanal, y le dio una alegría a su hinchada al ganar con goles de Alex Valera y Martín Pérez Guedes, argentino nacionalizado peruano.

Con ese resultado, el conjunto crema asume el primer lugar del campeonato.

Entre tanto, en el partido que inuaguró el Apertura, Alianza Lima se impuso al Sport Huancayo en medio de la tensión que se vive en el equipo tras la suspensión de tres de sus jugadores, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, denunciados por abuso sexual durante la pretemporada en Uruguay.

El director técnico de Alianza, el argentino Pablo Guede, comentó que no pudieron «desplegar» el juego que suelen hacer, pero rescató el «amor propio y sacrificio de todo el equipo» en la primera victoria oficial de la nueva temporada.

Los goles aliancistas fueron de Paolo Guerrero, de penalti, y del argentino Alan Cantero, mientras que su compatriota Nahuel Luján descontó para Huancayo.

Por su parte, el argentino Hernán ‘Pirata’ Barcos, anotó dos de los goles en el empate 3-3 de su nuevo equipo, el FC Cajamarca, ante Juan Pablo II en el estadio de Chongoyape. El colombiano Arley Rodríguez marcó el restante, mientras que Christian Cueva, de pena máxima; el panameño Adan Hendriks y el uruguayo Martín Alaniz, con otro penalti, convirtieron para el local.

En otro encuentro de la jornada, Melgar de Arequipa ganó por 2-0 a Cienciano del Cusco con goles de Cristian Bordacahar y el venezolano Jeriel de Santis.

En tanto, Deportivo Garcilaso igualó 1-1 con Sporting Cristal este domingo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad imperial.

Las anotaciones llegaron por Adrián Ascues para Garcilaso y Santiago González para el Cristal.

Otros resultados de la fecha inaugural del Apertura fueron el empate 1-1 de Sport Boys con Los Chankas, el sábado en el Callao, y el triunfo de UTC por 2-0 ante Atlético Grau.

La fecha se completará el lunes con el partido de Comerciantes Unidos contra CD Moquegua. EFE

