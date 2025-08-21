Universitario y Alianza Lima se ven las caras en clásico peruano, con Cristal como líder

Lima, 21 ago (EFE).- Universitario de Deportes y Alianza Lima se verán las caras este domingo en el clásico de la liga peruana con el objetivo de mantenerse en la parta alta de la clasificación que lidera el Sporting Cristal, que recibirá al UTC de Cajamarca.

El clásico entre el equipo crema y el conjunto blanquiazul será el partido de estrella de la séptima fecha del Clausura, marcada por la insólito exclusión del torneo del Binacional, tras una sentencia judicial que revocó un fallo anterior que permitía al Poderoso del Sur seguir en la primera división pese a su descenso de 2023.

Cristal lidera la tabla de posiciones con 16 puntos, seguido del Cusco con 15 unidades, mientras que Universitario está en tercer lugar con 14 puntos, Deportivo Garcilaso en la cuarta posición, con 12; y Alianza Lima figura en quinta posición, con 11.

Alianza Lima llega exultante a esta fecha tras haber vencido a la Universidad Católica por 1-2 en el partido de vuelta en Quito y conseguir así su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana, por primera vez en 23 años.

Con goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo, el equipo blanquiazul volvió a ganar este miércoles tras haberse impuesto en casa la semana pasada 2-0 contra el equipo ecuatoriano.

En cambio, el equipo dirigido por el argentino Néstor Gorosito no atraviesa un momento tan dulce, pues ocupa la quinta posición en la tabla con 11 puntos tras haber ganado 0-1 al Ayacucho.

Por su parte, Universitario vivió un mal trago al ser goleado 0-4 frente a un brillante Palmeiras en el partido de ida de octavos la Copa Libertadores, un resultado que aleja la posibilidad de los peruanos de pasar a cuartos de final.

El enfrentamiento entre los eternos rivales será el domingo a las 17.30 hora local (22.30 hora GMT) en un abarrotado Monumental.

El Sporting Cristal, actual cabeza de la liga con 16 puntos, tendrá a priori un compromiso accesible ante UTC, que es colista del Clausura al figurar en la última plaza con 2 unidades.

Los celestes vienen de ganar 1-3 al Binacional en el que fue el último partido para los de Puno, pues este miércoles fueron excluidos de la liga peruana por una decisión de la Corte Superior de Justicia.

Así, los puntos que ganaron los equipos que jugaron frente al Binacional en el Clausura serán restados en el torneo. También quedó cancelado el partido que Binacional debía jugar este viernes de visita ante Ayacucho, que abría la séptima jornada del campeonato.

El Cusco, que es segundo en la clasificación con 15 puntos tras haber ganado 1-0 en la sexta jornada frente al Alianza Atlético y tiene en sus filas al mayor goleador de la liga, Facundo Callejo, jugará este viernes contra el Juan Pablo II College en Chiclayo.

Por último, el Cienciano se verá con el Atlético Grau este domingo con bajo ánimo tras haber perdido este miércoles frente al Bolívar por 0-2, lo que implica el final de su participación en la en la Sudamericana.

La jornada comenzará este viernes únicamente con el partido del Juan Pablo II y Cusco, que busca arrebatar el liderato a Sporting Cristal.

– Programación de partidos de la séptima fecha del Clausura:

. Viernes 22 de agosto: Juan Pablo II College-Cusco

. Sábado 23 de agosto: Sporting Cristal-UTC, Chankas-Sort Boys, Comerciantes Unidos-Alianza Universidad, Deportivo Garcilaso-Sport Huancayo.

. Domingo 24 de agosto: ADT-Melgar, Cienciano-Atlético Grau y Universitario-Alianza Lima. EFE

