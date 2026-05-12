Universitario y Sport Boys empatan en cierre de decimocuarta jornada del Apertura de Perú

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Lima, 11 may (EFE).- Universitario de Deportes y Sport Boys cerraron este lunes con un empate sin abrir el marcador la decimocuarta jornada del Torneo Apertura peruano, que lidera el Alianza Lima, seguido por el Chankas.

El Boys dominó un intenso choque que la U, el vigente campeón nacional, debió afrontar en inferioridad numérica desde el primer minuto de juego, tras la expulsión del extremo ecuatoriano José Carabalí luego de parar con una falta una incursión a portería del delantero uruguayo Luis Urruti.

El empate final dejó al Universitario en la cuarta posición del Apertura, con 25 puntos, y ya sin ninguna opción de pelear el título de la primera parte de la Liga 1, mientras que el Boys se mantuvo en el antepenúltimo puesto, con tan solo 13 puntos.

En el otro partido de la jornada disputado este lunes, el Deportivo Garcilaso venció por 2-1 al Alianza Atlético, con goles de los nacionales Christopher Olivares y Adrián Ascues, y el descuento del argentino Elian Muñoz.

El Garcilaso pasó a ocupar la octava posición, con 19 puntos, y el Atlético, se quedó en la novena, con 17 unidades.

Durante la decimocuarta jornada del Apertura, Alianza Lima empató el sábado en el último minuto (1-1) con Sporting Cristal, con un gol del chileno Esteban Pavez, que le permitió sumar 33 puntos, tres más que Chankas, cuando faltan tres jornadas de competencia.

Cienciano, por su parte, escaló al tercer puesto, con 29 unidades, gracias a la victoria por 1-2 que logró frente al Atlético Grau, con goles de Matías Succar y Alejandro Hohberg, y el descuento de Aldair Vásquez. EFE

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