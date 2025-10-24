Universitarios agradecen al Vaticano por canonizaciones y preparan una misa de celebración

Caracas, 24 oct (EFE).- Dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, agradecieron este viernes al Vaticano por las canonizaciones del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos, e invitaron a una misa de celebración este sábado dentro de la institución.

La Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV indicó que la eucaristía se llevará a cabo en la plaza del Rectorado, donde señaló que pueden reunirse alrededor de 5.000 personas, por lo que prevé sea «un espacio de reencuentro» para celebrar la llegada a los altares de ambos venezolanos, en especial la de Hernández, al ser también el primer «santo ucevista».

El conocido popularmente como ‘médico de los pobres’ se graduó de médico en la UCV en 1888.

Durante una conferencia de prensa, la FCU hizo un llamado a los venezolanos que asistirán a «pedir por la paz y la democracia» del país, y dijo que será también una ocasión para «orar por la liberación de los presos políticos».

El secretario de Relaciones Internacionales de la FCU, Miguelangel Borsegui, expresó un agradecimiento al Vaticano por canonizar, el pasado domingo, a Hernández, de quien destacó su «labor intachable dentro de la Facultad de Medicina en su momento», y a Rendiles, que -señaló- «ejerció durante muchos años» la educación.

«Sin duda alguna esperamos que esta fiesta de santidad pueda servir no solamente de puente para hacer de la oración un ejercicio sano de la devoción por estos dos santos, sino también un ejercicio para orar por la liberación de los presos políticos», expresó.

Por su parte, el presidente de la federación, Miguelangel Suárez, afirmó que este 25 de octubre la universidad «abre las puertas a todos los venezolanos con júbilo para celebrar» a ambos santos.

Además, el líder estudiantil instó a «los que hoy están en el poder» a que «recuerden que la universidad es un pilar fundamental» y que «tienen un compromiso con los más desprovistos, siguiendo la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles».

La canonización de ambos venezolanos ha sido motivo de gran alegría en el país caribeño en medio de una prolongada crisis política y, según el Gobierno de Nicolás Maduro, de una «amenaza militar» por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe cerca de las aguas de la nación suramericana.

La Iglesia católica venezolana también convocó para este sábado celebraciones en cada parroquia del país a partir de las 10:00 hora local (14:00 GMT), tras suspender, el miércoles, el festejo masivo en el Estadio Monumental de Caracas programado para este 25 de octubre, luego de recibir más de 80.000 solicitudes de asistencia, cuando se tenía previsto un aforo de 48.000 personas, según explicó.EFE

