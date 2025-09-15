Universitarios de Paraguay convocan a manifestarse contra visita de Milei

2 minutos

Asunción, 15 sep (EFE).- Estudiantes de la pública Universidad Nacional de Asunción (UNA) convocaron este lunes a una protesta contra la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, al considerar que ambos representan al neoliberalismo que promueve ajustes que afectan a los trabajadores.

«Para nosotros, tanto Milei, como Santiago Peña, están cortados por la misma tijera. Son Gobiernos neoliberales y vienen realizando ajustes a los sectores sociales, educación, salud y en el trabajo. En el caso de Milei, nuestros compañeros argentinos siguen en la lucha por la defensa de la educación pública», afirmó a EFE Juan Leandro Ortiz, uno de los dirigentes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la UNA.

El líder estudiantil señaló que los universitarios de la Facso han sido convocados a manifestarse este martes cerca del complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en Asunción, donde el gobernante argentino tiene previsto participar en un encuentro de jóvenes emprendedores.

En un comunicado, la representación de estudiantes de la Facso expresó su solidaridad con los universitarios y docentes argentinos que reclaman con protestas la financiación de la educación pública en su país.

Los estudiantes también exigieron a las autoridades paraguayas «no avalar discursos de ajuste económico disfrazados de innovación o crecimiento que solo profundizan la desigualdad».

Milei, cuya agenda oficial aún no ha sido difundida, ha sido invitado como orador este martes en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en la que participarán figuras conservadoras como Richard Grenell, el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, y el actor mexicano Eduardo Verástegui, según han anticipado los organizadores.

El miércoles, Milei tiene previsto asistir a una sesión de honor del Congreso.

Esta será la segunda visita del mandatario argentino a Paraguay, donde estuvo el pasado 9 de abril y permaneció unas horas. EFE

ja/lb/gpv

(foto)