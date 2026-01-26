Universitarios venezolanos piden que haya diversidad de actores en convocatoria a diálogo

3 minutos

Caracas, 26 ene (EFE).- Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- pidieron este lunes que haya diversidad de actores en el Programa para la convivencia y la paz, instalado el pasado viernes en el que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a un nuevo proceso de diálogo.

«La paz se construye entre una amplitud de actores que hoy no están representados en esos espacios y debemos acceder allí y debemos levantar la voz y debemos organizarnos y articularnos los gremios, los sectores, los empresarios, los estudiantes», señaló el presidente del centro de estudiantes de esta escuela, Israel Rodríguez, en una rueda de prensa en la UCV.

Rodríguez dijo que ve con preocupación la instalación de este programa porque, sostuvo, no fue incluida la academia venezolana por lo que cuestionó si es un proceso «simbólico».

«Los ciudadanos somos necesarios para presionar por lo que realmente queremos, porque la paz ni la democracia se construye por un plumazo en Miraflores (sede del Gobierno) o por una orden que viene fuera del país», añadió.

Además, indicó que todos los venezolanos tienen el «reto gigantesco» de ponerse de acuerdo y «empujar por un proceso de transición hacia la democracia».

Por su parte, Samuel Borges, consejero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, apuntó que para que exista una transición en Venezuela es necesaria la «apertura del espacio cívico» con la liberación de todos los presos políticos, así como atender temas sociales y económicos como el salario y otros beneficios para los estudiantes universitarios.

«Libertad para todos los presos políticos, inclusión de la universidad en el proceso de diálogo y además que se tome en cuenta esta universidad, no solo en el proceso de diálogo, sino en la reconstrucción del país», subrayó.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso que se convoque a un «verdadero diálogo político» que incluya tanto a sectores políticos «coincidentes» como «divergentes», una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El llamado lo hizo durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz que será coordinado por -dijo Rodríguez- el ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, y estará integrado por varios funcionarios del país, así como empresarios y académicos, aunque sostuvo que la lista no estaba cerrada.

Según explicó entonces, la idea es «hacer un plan de 100 días» que tendrá como «primera tarea» el «mapeo de la violencia y el odio político, económico y social» en Venezuela, aunque no precisó cuándo comienza. EFE

