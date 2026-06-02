Uno de cada cuatro aspirantes a cosmonauta en Rusia es mujer, según agencia espacial

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Moscú, 2 jun (EFE).- Una de cada cuatro inscripciones al destacamento de cosmonautas en Rusia corresponde a una mujer, según informó hoy la agencia espacial Roscosmos basándose en los resultados de la convocatoria abierta en el servicio de trámites digitales Gosuslugui.

«El portal recibe hasta fines de junio las solicitudes de inscripción al destacamento de cosmonautas. El servicio en línea de Roscosmos y el Ministerio de Desarrollo digital fue lanzado este año por primera vez», indicó la agencia en un comunicado.

Según Roscosmos, hasta el momento se han presentado 11.000 solicitudes, el 76 % de las cuales son de hombres y el 24 %, de mujeres.

El solicitante más joven tiene 19 años, y el mayor, 35, señaló la agencia.

«Los que superen la selección previa en Gosuslugui serán invitados por Roscosmos a una etapa presencial en el Centro de Preparación de Cosmonautas. Deberán someterse a un chequeo médico, una entrevista, superar las pruebas de preparación física y exámenes para probar su nivel educativo y calificación profesional», añadió.

Roscosmos anunció a principios de febrero la quinta convocatoria abierta al destacamento de cosmonautas.

Los aspirantes no deben ser mayores de 35 años y tener un diploma de estudios superiores en ciencias exactas, naturales o medicina.

Por primera vez en 2026 la agencia espacial rusa dio la posibilidad de la aplicar a distancia en el portal de Gosuslugui.

El jefe del Centro de Preparación de Cosmonautas, Oleg Kononenko, anunció en marzo pasado que tras el cierre de la convocatoria serán elegidos entre cuatro y seis personas.

En la actualidad el destacamento de cosmonautas de la agencia espacial rusa cuenta con 27 integrantes.EFE

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