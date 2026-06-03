Uno de cada diez cigarrillos consumidos en la UE son falsificados, según un estudio

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Bruselas, 3 jun (EFE).- El mercado ilícito de cigarrillos falsificados en la Unión Europea (UE) superó en 2025 el 10 % por primera vez en más de una década, lo que supuso un aumento del 7 % con respecto al año anterior y generó una pérdida estimada de ingresos fiscales de 16.700 millones de euros, según un estudio de la consultora KPMG.

En total, los cigarrillos del mercado negro alcanzaron las 41.800 millones de unidades en 2025, lo que significó que uno de cada diez (10,3 %) del total consumido en el continente provino del tráfico ilícito, según revela el documento «Consumo ilícito de cigarrillos y tabaco calentado, y cuota de nicotina oral en Europa», realizado por encargo de la tabaquera Philip Morris y presentado este miércoles en Bruselas.

El mercado ilícito en la UE rebasó así el umbral del 10 % por primera vez desde 2014, con una pérdida estimada de 16.700 millones de euros y un incremento interanual del 7 %, que se atribuye especialmente al aumento de las falsificaciones, que ya representan el 44 % del mercado negro.

El volumen de falsificaciones creció en 2025 más de un 20 % en un año, hasta las 18.300 millones de unidades, y representa ya el 4,5 % del total consumido, lo que según el informe pone de relieve «la capacidad del crimen organizado para adaptar rápidamente los modelos de producción y distribución con el fin de reducir los riesgos de detección».

«Las falsificaciones se han convertido en el principal motor del mercado ilícito de cigarrillos en la UE, respaldadas por cadenas de suministro delictivas diseñadas para llevar productos falsos a los consumidores en mercados de alto valor», afirmó el director de asuntos corporativos de Philip Morris International, Christos Harpantidis.

Cigarrillos falsos «Made in Europe»

Según desvela el informe, Europa asiste a un cambio estructural de esta actividad ilícita, basado en una mayor prevalencia de los cigarrillos falsificados «Made in Europe» (producidos en territorio europeo), y no tanto del tradicional flujo de contrabando transfronterizo de este a oeste.

Como resultado, las operaciones son ahora más cercanas a los consumidores finales y las cadenas de suministro son, por tanto, «más rápidas y difíciles de rastrear».

«El comercio ilícito se está volviendo más sofisticado, localizado y cada vez más industrializado», detalló, por su parte, el director legal del grupo tabaquero, Yann Guérin.

Francia, Bélgica y Países Bajos, «centros neurálgicos» del mercado negro

El informe destaca que esta producción ilegal se concentra especialmente en países de Europa occidental, con Francia como la gran protagonista, donde la cuota ilícita de cigarrillos supera el 40 %, con 20.500 unidades.

Solo las falsificaciones representaron allí casi 9.700 millones de cigarrillos, lo que implicó que uno de cada cinco cigarrillos del mercado ilícito (el 19 %) provinieron del país galo.

Por detrás de Francia se situaron Bélgica y los Países Bajos, donde las cuotas ilícitas se situaron en el 25 % y el 22 % respectivamente, con más de 2.000 millones de cigarrillos del mercado negro en cada país. Estos tres países «se están convirtiendo en centros neurálgicos para los productos ilícitos de tabaco y nicotina», según la compañía.

España detecta un 10 % más de mercado ilícito

En el caso de España, el porcentaje de comercio ilícito se aleja de estos países, con una cuota del 3,6% en 2025, si bien se detectó un incremento de casi un 10 % con respecto a 2024, que trajeron para el país una pérdida de ingresos fiscales de 284 millones de euros, un 8% más que en el año anterior.

El informe también abordó el consumo ilícito de productos de tabaco calentado y constató que este tipo de contrabando representó el 1,2 % del consumo total, una cifra significativamente inferior a la de los cigarrillos. EFE

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