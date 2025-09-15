The Swiss voice in the world since 1935

Uno de cada seis padres en EEUU rechaza el plan estándar de vacunación (encuesta)

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Uno de cada seis padres en Estados Unidos evita o pospone el programa de vacunación infantil estándar, según una encuesta publicada el lunes que señala falta de confianza en las inmunizaciones y en las autoridades sanitarias.

El sondeo, realizado por el diario The Washington Post y la oenegé KFF entre más de 2.500 padres, destaca la creciente desconfianza de los estadounidenses hacia las vacunas desde la pandemia de covid-19.

La encuesta indicó que cerca del 9% decidió no vacunar a sus hijos contra la poliomelitis o contra el sarampión, la paperas y la rubéola.

Los expertos en salud pública advierten que esta tendencia corre el riesgo de desencadenar el retorno de enfermedades potencialmente mortales que la vacunación infantil rutinaria eliminó en gran medida.

Estados Unidos experimentó en 2025 su peor brote de sarampión en más de 30 años, con más de 1.400 casos confirmados en total y tres muertes.

La encuesta también reveló que los padres que han pospuesto o evitado la vacunación de sus hijos tienden a ser blancos, conservadores, muy religiosos y, en algunos casos, educan a sus hijos en casa.

La resistencia hacia las vacunas creció en Estados Unidos en los últimos años, alimentada en gran parte por afirmaciones desacreditadas que vinculan las vacunas con el autismo. 

Según el sondeo, los padres se mostraron aún menos propensos a inmunizar a sus hijos contra el covid-19 o la gripe: aproximadamente la mitad dijo no haber vacunado a sus hijos contra la gripe el año pasado, y el 56% señaló que no confiaba en que las vacunas contra el covid-19 fueran seguras para los niños. 

El secretario de Salud del presidente Donald Trump, el escéptico de las vacunas Robert Kennedy Jr., ha iniciado una profunda reforma de la política de vacunación del país. 

Pero aún así, la encuesta mostró que la gran mayoría de los padres estadounidenses apoyan el programa de vacunación. El 81% dijo que las escuelas públicas deberían seguir exigiendo vacunas contra el sarampión y la polio. 

mdo/md/ad/mar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR