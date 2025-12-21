Uno de los últimos medios críticos de Macao cierra ante las presiones del Gobierno

4 minutos

Hong Kong, 21 dic (EFE).- ‘All About Macau’, uno de los pocos medios independientes que operaban en la región semiautónoma china de Macao, cesó este domingo toda su actividad informativa tras 15 años de funcionamiento, en un contexto de crecientes restricciones institucionales y presiones legales sobre su equipo periodístico.

El medio anunció la suspensión inmediata de las actualizaciones de noticias, reportajes y columnas tanto en su sitio web como en plataformas digitales asociadas. La edición impresa mensual dejó de difundirse en octubre, con la salida de su último número, el 150, después de que las autoridades revocaran su registro oficial de publicación.

Según informó el propio equipo editorial, la Oficina de Información del Gobierno de Macao notificó en octubre la cancelación del número de registro al considerar que el proyecto «ya no cumplía los requisitos legales para ejercer actividades relacionadas», conforme a la legislación vigente sobre publicaciones. Desde entonces, estaba en peligro la continuidad de las operaciones.

Las dificultades se intensificaron a partir de octubre de 2024, cuando reporteros del medio comenzaron a ser excluidos de actos oficiales y de sesiones de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, en abril de este año, se impidió el acceso a dos de sus periodistas al debate del discurso de política general del jefe del Ejecutivo, y posteriormente fueron expulsados del recinto por la Policía, un hecho sin precedentes desde el retorno de Macao a soberanía china en 1999 tras más de 400 años de dominio colonial portugués.

Tres miembros de la redacción afrontan actualmente acusaciones penales derivadas de aquel episodio y podrían enfrentarse a procesos judiciales. La Policía ha indicado que el caso fue remitido a la Fiscalía, con posibles penas de hasta tres años de prisión.

«Un duro golpe»

Organizaciones internacionales expresaron su preocupación por el cierre. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) afirmó que la clausura representa «un duro golpe a la libertad de prensa» y pidió a las autoridades que cesen el hostigamiento, restituyan el registro del medio y retiren los cargos pendientes contra sus profesionales.

‘All About Macau’, fundado en 2010, se caracterizó por su cobertura crítica de asuntos políticos, sociales, culturales y ambientales, así como por un modelo de financiación basado principalmente en suscripciones y donaciones de lectores, sin dependencia de publicidad gubernamental.

Esa estructura le otorgó mayor autonomía editorial, pero también lo expuso a una mayor vulnerabilidad institucional.

En su comunicado de despedida, la redacción subrayó que la suspensión de actividades «no es un final definitivo, sino el cierre de una etapa».

El equipo prepara la divulgación de un nuevo libro que recogerá parte de su trabajo periodístico, con el objetivo de mantener una presencia pública mediante otros formatos.

El cierre se produce en un contexto más amplio de endurecimiento del clima político en el territorio, donde en los últimos años se han descalificado candidaturas legislativas, aplicado por primera vez la Ley de Seguridad Nacional y reducido los márgenes de actuación de la prensa local.

Periodistas y ciudadanos consultados por otros medios describen un ambiente marcado por la autocensura y la cautela ante líneas rojas cada vez menos definidas.

La desaparición de ‘All About Macau’ deja a la urbe con un espacio informativo más homogéneo y reduce las plataformas dedicadas a reflejar voces diversas y problemáticas cotidianas.

Para sus responsables, la continuidad del pensamiento crítico dependerá ahora de la capacidad de la sociedad civil para encontrar nuevos canales de expresión en un entorno cada vez más restrictivo. EFE

msc/vec/gad