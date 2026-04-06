Uno de los autores de atentado yihadista en sala conciertos de Moscú se suicida en prisión

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Moscú, 6 abr (EFE).- Uno de los autores del atentado yihadista perpetrado en marzo de 2024 contra la sala de conciertos Crocus City Hall en las afueras de Moscú se ha suicidado en la cárcel, informaron este lunes medios locales, que citan fuentes del Servicio Penitenciario ruso.

Otro de los autores del atentado también intentó quitarse la vida, pero fue salvado por los médicos, según el diario ‘Kommersant’.

El rotativo indica que esa misma persona ya intentó quitarse la vida durante el proceso judicial, en el marco del cual fue condenado a cadena perpetua, pero también entonces la asistencia médica ayudó a evitar un desenlace fatal.

«Hay una investigación en marcha», dijeron en el Servicio Penitenciario.

El pasado 12 de marzo la Justicia militar rusa condenó a cadena perpetua a los cuatro autores del atentado en Crocus City Hall, que causó 150 muertos.

El Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental dictó esa sentencia contra cuatro ciudadanos tayikos, entre los que figura el principal responsable del más grave acto terrorista cometido en este país desde 2004, Shamsidin Fariduni.

Según la acusación, Fariduni, que había cumplido pena de cárcel en su país por acoso, recibió instrucción en Turquía y fue el encargado de preparar el atentado, al inspeccionar la sala de conciertos y comprar uno de los coches.

Durante el juicio, que comenzó en agosto de 2025, los imputados admitieron de manera total o parcial su culpa.

Los cuatro yihadistas adquirieron para el atentado tres fusiles automáticos Kaláshnikov, una pistola Makárov y más de 1.300 cartuchos, con los que acribillaron a los asistentes a un concierto del grupo Picnic, que había congregado a varios miles de personas.

Un número indeterminado de personas murieron en el incendio provocado por las explosiones.

Según la investigación, todos los miembros pertenecían a la rama del grupo terrorista Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K), cuya área de operaciones es Afganistán, Pakistán, Rusia, Irán y la India.

Este fue el atentado más grave cometido en suelo ruso desde el secuestro por parte de un comando checheno de la escuela de Beslán en 2004, en el que murieron 334 personas, más de la mitad niños. EFE

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