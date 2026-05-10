Uno de los cinco franceses que viajaron en el MV Hondius presenta síntomas de hantavirus

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de la ministra de Sanidad)

París, 10 may (EFE).- Uno de los cinco ciudadanos franceses repatriados este domingo desde España tras viajar en el crucero MV Hondius, identificado como un foco de infección por hantavirus, presenta síntomas compatibles con la enfermedad, informó el primer ministro francés, Sébastian Lecornu.

«Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantavirus, han sido repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación», anunció Lecornu en un mensaje en sus redes sociales.

A su llegada al territorio francés en la tarde de hoy, los cinco pasajeros fueron puestos «inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso» como medida de precaución sanitaria, añadió el primer ministro francés.

Lecornu precisó que los cinco reciben atención médica y serán sometidos a pruebas diagnósticas, así como a una evaluación sanitaria completa durante su cuarentena en el hospital Bichat, situado en el distrito 18 de París.

El jefe del Ejecutivo anunció, además, la firma hoy mismo de un decreto destinado a activar un dispositivo de aislamiento específico para los casos de contacto, con el objetivo de proteger a la población general.

Cuarentena de seis semanas

Ante este caso «potencial» de hantavirus, las autoridades francesas han decidido aplicar una cuarentena de seis semanas para los cinco franceses, indicó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en una entrevista en el telediario de la televisión pública France 2 en la que detalló la situación epidemiológica y las medidas adoptadas por el Gobierno.

«Consideramos que, dado que la incubación es bastante larga, pues dura seis semanas, debemos romper esta cadena de transmisión desde el principio», declaró Rist.

La ministra explicó que esperan los resultados de las pruebas PCR y análisis genéticos, que estarán disponibles en las próximas 24 horas, para determinar si se trata efectivamente de una infección por hantavirus, una cepa ya conocida por la comunidad científica y asociada anteriormente a brotes registrados en Argentina.

Según explicó Rist, el período de incubación del virus puede extenderse hasta seis semanas, aunque los síntomas suelen aparecer durante los primeros quince días. Por ello, el Ejecutivo francés decidió aplicar «las medidas más estrictas de Europa» en este caso para evitar una eventual cadena de transmisión.

Los cinco ciudadanos permanecerán inicialmente aislados en el hospital Bichat, donde serán sometidos a exámenes médicos y controles epidemiológicos antes de definir las condiciones del aislamiento prolongado, fijado en 42 días.

Además de los cinco franceses que navegaron en el Hondius, las autoridades sanitarias francesas también identificaron a otras ocho personas que volaron en el mismo avión que una de las primeras víctimas del brote, la mujer del matrimonio neerlandés que murió por el virus: ella en Johanesburgo (Sudáfrica) y él en el barco.

Esos ocho casos clasificados como de contacto han sido sometidos a pruebas diagnósticas, cuyos resultados dieron negativo, pese a que uno de ellos presentó síntomas leves, aunque igualmente permanecen en aislamiento preventivo, dijo la ministra.

«Estas personas han sido identificadas, han sido sometidas a pruebas, sus resultados son negativos y, sobre todo, están en aislamiento, están aisladas, y eso es muy importante. Lo repito: es realmente al principio cuando hay que actuar», recalcó.

Rist subrayó que este virus «no es comparable a la covid-19», aunque entiende la preocupación pública debido a la experiencia de la pandemia.

Recordó que la cepa andina del hantavirus fue estudiada tras epidemias ocurridas en Argentina y que existen investigaciones científicas previas sobre sus mecanismos de transmisión, que requerirían contactos estrechos y podrían producirse por vía aérea en proximidad cercana entre personas, apuntó.

La ministra de Sanidad aseguró, además, que Francia dispone de reservas suficientes de mascarillas y capacidad de diagnóstico mediante pruebas PCR realizadas por el Instituto Pasteur.

No obstante, admitió que actualmente no existe una vacuna aprobada contra el hantavirus, aunque continúan las investigaciones en fases iniciales. EFE

cat/ad/mra