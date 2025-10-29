Uno de los detenidos no fue consciente de la gravedad del robo en el Louvre, según abogada

(corrige el titular)

París, 29 oct (EFE).- La abogada de uno de los dos detenidos hasta la fecha por el robo cometido en el Louvre el 19 de octubre pasado, Nadia El Bouroumi, explica que su cliente empieza a sentir la «presión» y que solo ahora se da cuenta de la gravedad del caso.

«Está abatido, está sinceramente abatido porque, efectivamente, creo que se está dando cuenta de que es muy complicado, es un asunto difícil», indicó la letrada a la cadena de televisión TF1 este miércoles, día en el que los dos sospechosos deberían pasar a disposición judicial al cumplirse el plazo máximo de detención policial.

Se trata de las primeras declaraciones a la prensa del lado de los arrestados desde que fueron capturados el sábado por la noche cuando uno de ellos trataba de abandonar Francia en avión, en dirección presuntamente a Argelia.

La abogada indicó que este caso es un problema de envergadura nacional y que su cliente está detenido «sin medir quizás lo que está en juego y, en cualquier caso, sintiendo la presión».

La Fiscalía confirmó el domingo pasado las detenciones, después de que se filtraran a la prensa los arrestos, pero lamentó la divulgación «precipitada» de esas informaciones y señaló que daría más detalles solo al término de las detenciones policiales.

En consecuencia, la fiscal de París convocó para esta tarde una rueda de prensa, en presencia de miembros de las fuerzas de seguridad que lideran la investigación, para desvelar más detalles de este sonado caso.

Los arrestados son dos hombres de una treintena de años, uno de origen maliense y otro francoargelino, que fueron detenidos el sábado por la noche después de que uno de ellos intentara abandonar el país por el aeropuerto Charles de Gaulle.

Ambos formaron parte, presuntamente, del comando de cuatro asaltantes que perpetró el robo porque, según las filtraciones de la investigación publicadas por la prensa, su ADN fue encontrado en el lugar de los hechos.

No hay, sin embargo, información sobre el paradero del botín que se llevaron, compuesto por varias joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable. EFE

