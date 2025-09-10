The Swiss voice in the world since 1935

Uno de los drones rusos caídos en Polonia dañó un edificio residencial, según autoridades

Cracovia (Polonia), 10 sep (EFE).- Las autoridades polacas confirmaron este miércoles que uno de los drones rusos que violaron el espacio aéreo de Polonia en las últimas horas cayó en el tejado de un edificio residencial en Wyryki (este), causando daños materiales leves.

Según los medios polacos, los restos de un segundo aparato han sido hallados en la región de Lublin (este), y están siendo examinados por los militares.

Polonia ha denunciado este miércoles un «acto de agresión» tras una «sin precedentes» y reiterada violación de su espacio aéreo por drones rusos durante la madrugada.

Según el Mando Operativo del Ejército, «varios» de los drones fueron interceptados.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha mantenido una reunión informativa con el primer ministro, Donald Tusk, y responsables militares y miembros del Gobierno.

Todos los aeropuertos del país han pasado a operar con normalidad, después del cierre provisional del tráfico y de parte del espacio aéreo polaco.

Precisamente el martes, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, subrayó, a raíz de los incidentes recientes de violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones procedentes de Bielorrusia, que se autorizaría en adelante el derribo de estos aparatos y explicó que las Fuerzas Armadas cuentan con su “pleno apoyo” para actuar en consecuencia. EFE

