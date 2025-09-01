Uno de los hijos de Ortega firmará por Nicaragua acuerdos con región ucraniana de Donetsk

San José, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Nicaragua suscribirá un acuerdo de cooperación con Rusia sobre la región ucraniana de Donestk, informó este lunes el Diario Oficial La Gaceta.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir ese acuerdo de cooperación con la región ucraniana de Donestk -que el país centroamericano reconoce a Rusia- en materia económica y comercial.

A través de un acuerdo presidencial, Ortega y Murillo autorizaron a su hijo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y representante especial de los Copresidentes de la República para los asuntos con Rusia, para que suscriba el convenio «entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República Popular de Donetsk (Federación de Rusia) sobre cooperación comercial y económica».

El Ejército ruso controla el 99,7 % de la región ucraniana de Lugansk y el 79 % de Donetsk, mientras continúa sus avances para apoderarse de la totalidad de las regiones anexionadas por Rusia, informó el pasado sábado el jefe de Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov.

«En estos momentos nuestras Fuerzas Armadas han liberado el 99,7 % del territorio de la república popular de Lugansk (quedan menos de 60 kilómetros cuadrados) y el 79 % de la república popular de Donetsk», señaló, citado en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso.

Según Guerásimov, «bajo control de las fuerzas rusas está el 74 % de la región de Zaporiyia y el 76 % de Jersón».

Las cuatro regiones, controladas parcialmente por Rusia, fueron anexionadas en septiembre de 2022.

Nicaragua reconoció cuatro regiones ucranianas como parte de Rusia

El pasado 30 de julio, el Gobierno de Nicaragua expresó su certeza de una victoria de Rusia contra Ucrania y manifestó su respaldo, reconociendo como parte del territorio ruso a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

«En nombre del Gobierno y pueblo de Nicaragua expresamos nuestro respaldo total y reconocimiento pleno a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia como parte integral del territorio de la Federación de Rusia», escribieron Ortega y Rosario Murillo en un mensaje de respaldo y solidaridad enviado al presidente ruso, Vladímir Putin.

Laureano Facundo, uno de los hijos de Ortega y Murillo, se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la comisión de «serias violaciones contra los derechos humanos» de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones «fraudulentas» de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Considerado como el ‘delfín’ por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con China, Rusia y Bielorrusia, por encima del canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, y del extitular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Bruno Gallardo.

Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

El 5 de octubre de 2024, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, dijo que su país trabaja «de la mano» con Rusia «por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar».EFE

