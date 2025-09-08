The Swiss voice in the world since 1935

Uno de los muertos en el ataque a tiros de Jerusalén es un joven español de Melilla

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Uno de los seis muertos en el ataque a tiros este lunes en una parada de autobús de Jerusalén es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, confirmaron a EFE fuentes consulares y familiares.

Pinto, que se acababa de casar, murió en el lugar junto con otros dos jóvenes de unos 30 años.

Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, tres de los muertos en el mismo sitio del ataque, entre ellos Pinto, eran hombres de unos 30 años y otro era un hombre de unos 50.EFE

