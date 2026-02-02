Unos 1.000 migrantes han desaparecido en las últimas semanas en el Mediterráneo, según ONG

Roma, 2 feb (EFE).- La ONG italiana Mediterranea Saving Humans denunció este lunes que aproximadamente unos 1.000 migrantes han desaparecido, «en lo que sería la mayor tragedia de los últimos años en las rutas del Mediterráneo central», debido a varios naufragios en las últimas semanas tras el paso del ciclón Harry.

La organización que se ocupa del salvar migrantes en el Mediterráneo central recogió los datos de las últimas semanas del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en Roma, de otros informes y testimonios de los que se desprende que al menos 380 personas estaban desaparecidas en el mar, y le sumó cifras de otros presuntos naufragios.

Según los datos del citado Centro de Coordinación, resultaron afectadas ocho embarcaciones que partieron de Sfax, en la costa este de Túnez, entre el 14 y el 21 de enero de 2026, con los siguientes números de personas a bordo: 49, 54, 50, 51, 36, 42, 53 y 45 mujeres, hombres y niños, respectivamente, que suman unas 380 personas.

A fecha de 24 de enero, ninguna de estas embarcaciones había sido localizada y no se había informado de rescates confirmados relacionados con estos ocho casos.

Estas salidas coincidieron exactamente con el período en que el Mediterráneo central, incluida la ruta de Sfax a Lampedusa, experimentaba condiciones marítimas extremas: olas de más de siete metros y ráfagas de viento de más de 54 nudos, causadas por el ciclón Harry.

«En otras palabras, los barcos no simplemente desaparecieron, sino que se hundieron durante unas de las condiciones marítimas más peligrosas registradas en veinte años», explican.

Al menos diez embarcaciones afectadas más

Mediterranea cita también el testimonio de Ahmed Omar Shafik, capitán del buque mercante Star, quien compartió imágenes en las redes sociales que documentan el rescate de Ramadan Konte, ciudadano sierraleonés, que según su testimonio, había partido de Sfax a bordo de una embarcación que transportaba a unas 50 personas de diversas nacionalidades y sólo él sobrevivió tras más de 24 horas en el mar antes de ser avistado.

«El testimonio de Konte es importante no sólo por lo que revela sobre uno de los naufragios, sino también por lo que confirma de forma más general: los barcos que partieron de Sfax en ese momento estaban en condiciones desesperadas, con pocas o ninguna posibilidad de supervivencia y sin ninguna intervención de rescate activa», denuncia la ONG.

A estos grupos, la organización también suma testimonios que aseguran que otras diez embarcaciones también salieron desde Túnez a mediados de enero, cada una con entre 50 y 55 personas, y sólo una llegó a la isla italiana de Lampedusa el 22 de enero.

Ese barco llegó con un cuerpo sin vida a bordo y la noticia de dos gemelos de un año desaparecidos en el mar, además del sobreviviente Ramadan Konte.

Mientras tanto, agregan, las autoridades maltesas han recuperado decenas de cadáveres en el mar. El 30 de enero, el cuerpo de una mujer fue hallado por el buque de rescate civil Ocean Viking en la zona de búsqueda y rescate de Malta, y llevado a Siracusa (Sicilia) el sábado.

Lamentan que «la información sigue siendo fragmentaria y, en ocasiones, contradictoria, pero una cosa es cierta: la magnitud de lo sucedido supera con creces los únicos informes oficiales publicados hasta la fecha. Lo cierto es que cientos de familiares, parientes y amigos de los desaparecidos están desesperados». EFE

