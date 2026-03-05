Unos 1.250 israelíes repatriados han aterrizado en Israel en lo que va de jueves

Jerusalén, 5 mar (EFE).- Aproximadamente 1.250 israelíes han sido repatriados a Israel en lo que va de jueves a través del aeropuerto de Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, dijo a EFE una portavoz de la Autoridad de Aeropuertos nacional.

Según el plan del Ministerio de Transportes, Ben Gurión estará funcionando las 24 horas del día y se abrirá de forma controlada. Durante las primeras 24 horas, la previsión es de la entrada de un avión de pasajeros por hora con capacidad para unos 200 pasajeros y posteriormente serán dos aviones por hora.

Este mismo jueves la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber atacado Ben Gurion, si bien la portavoz de la Autoridad de Aeropuertos negó la caída de metralla o restos de una intercepción en las inmediaciones del aeródromo.

Hacia las 10.30 hora local (8.30 GMT) se activaron las sirenas antiaéreas en zonas próximas del centro de Israel.

El Canal 12 de la televisión israelí publicó un vídeo de uno de los aviones que acababan de llegar al aeropuerto siendo rápidamente desalojado.

Israel abrió este jueves su espacio aéreo, tras su cierre el pasado sábado al inicio de su ofensiva a Irán, para recibir vuelos de repatriación de israelíes varados en el extranjero, una apertura que ha coincidido con la activación de alarmas en el país por misiles provenientes del país persa.

Los primeros vuelos son dos aviones de Atenas y de Roma de las compañías israelíes El Al e Israir, y se prevé que lleguen más de Arkia y Air Haifa, dice The Times Of Israel.

Se estima que unos 100.000 israelíes se encontraban fuera del país cuando, junto a Estados Unidos, lanzó un ataque a Irán, quien a su vez respondió atacando Israel y otros países del Golfo, así como Chipre.EFE

