Unos 1.500 buques y 20.000 tripulantes están atrapados en el Golfo Pérsico, afirma la OMI

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Ciudad de Panamá, 7 may (EFE).- Unos 20.000 tripulantes y 1.500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por la crisis en Oriente Medio, que ha puesto en «circunstancias difíciles» al sector marítimo, afirmó este jueves el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Dominguez.

«En este momento tenemos aproximadamente 20.000 tripulantes y unos 1.500 buques atrapados en el Golfo Pérsico. Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países del mundo. Sin embargo, se ven atrapados por situaciones geopolíticas que son externas a ellos», lamentó Domínguez.

La industria marítima, «que provee más del 80 % de todos los productos» que se consumen diariamente en el mundo, «atraviesa circunstancias difíciles», agregó Domínguez durante el discurso inaugural de la Convención Marítima de las Américas, que reúne a navieras y operadores de 40 países en la capital panameña. EFE

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