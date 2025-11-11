Unos 1.500 niños gazatíes con amputaciones requieren atención urgente

Jerusalén, 11 nov (EFE).- Unos 1.500 niños gazatíes que han sufrido amputaciones tras la ofensiva bélica israelí (el 25 % del total de amputados) requieren programas de rehabilitación urgentes y a largo plazo, informaron este martes las autoridades del enclave palestino.

En un comunicado difundido por la agencia palestina Wafa, el Ministerio de Sanidad gazatí detalló que el 25 % del total de casos (unos 1.500) afectan a niños, mientras que otro 12,7 % a mujeres (unas 760).

Las autoridades gazatíes alertaron de que estas cifras «reflejan el profundo sufrimiento humano que padecen miles de personas y sus familias», especialmente los niños que se enfrentan a discapacidades permanentes a una edad temprana, subrayaron.

En este sentido, alertaron sobre «la urgente necesidad de servicios de rehabilitación y apoyo psicosocial» para las víctimas de amputación en Gaza, donde aún existe una gran escasez de recursos médicos debido a la entrada limitada de camiones y al bloqueo israelí.

Las autoridades palestinas denunciaron, además, que la media de camiones que entran diariamente en la Franja de Gaza es de 348; lo que equivale a un 41 % de lo acordado en el marco del actual alto el fuego con Israel. EFE

