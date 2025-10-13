Unos 11 autobuses con presos palestinos han llegado ya al sur de Gaza y se esperan más

2 minutos

Jan Yunis (Gaza), 13 oct (EFE).- Unos once autobuses de la Cruz Roja con más de 1.000 prisioneros palestinos liberados por Israel han llegado ya al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza), según pudo comprobar EFE en este lugar.

Desde la primera hora de la tarde, los autobuses con presos han ido llegando procedentes de la cárcel israelí de Ketziot (en el sur del país) a la que detenidos en centros de todo Israel fueron trasladados antes de su liberación.

En total, a Gaza llegarán unos 1.726 presos palestinos: ocho con condenas de cadena perpetua o de larga duración y 1.718 a los que el Ejército israelí detuvo en la Franja a lo largo de estos dos años de ofensiva, muchos de ellos sin cargos.

Desde esta mañana los alrededores del Nasser son un hervidero de familiares y otros gazatíes que acudieron al centro a recibir a los presos, pero también de miembros de la seguridad de Hamás en la Franja que han custodiado la zona.

El centro habilitó una explanada con cientos de sillas para los allegados de los detenidos aguardaran a su llegada.

Desde entonces, más de una decena de vehículos han llegado al centro cargados de decenas de prisioneros cada uno de ellos.

Aunque aún no existen cifras oficiales de cuántos prisioneros han llegado al Nasser, por la capacidad de los autobuses las estimaciones apuntan a que son más de un millar de exdetenidos.

El Servicio de Prisiones de Israel anunció esta tarde que había completado la liberación del total de 1.968 presos previstos para este lunes por el acuerdo de intercambio de rehenes, por lo que los gazatíes esperan en el Nasser hasta que los autobuses con los prisioneros restantes lleguen al enclave. EFE

aa-pbj/fpa