Unos 15 muertos y 20 desaparecidos tras naufragio al huir de ataque de bandidos en Nigeria

Lagos, 31 ago (EFE). Al menos 15 personas se ahogaron y unas 20 permanecen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en el río Birnin Magaji, cuando huían de un ataque de bandidos en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, confirmó este domingo a EFE una organización local de la sociedad civil.

«Podemos confirmar la muerte de quince personas tras los ataques de bandidos en Birnin Magaji el viernes pasado”, declaro a EFE el secretario de la Coalición de la Sociedad Civil de Zamfara (ZASCON, en inglés), Attahiru Mohammed.

Las víctimas fallecieron después de que la barcaza en la que escapaban, sobrecargada con el doble de su capacidad, se hundiera en el río.

«Más de veinte personas todavía siguen desaparecidas», añadió Mohammed, quien precisó que entre los fallecidos había mujeres y niños, cuyos cuerpos ya fueron recuperados y enterrados.

«La búsqueda de personas desaparecidas continúa. Esto es lamentable, el Gobierno y la Policía deben hacer todo lo posible para detener los ataques», subrayó.

EFE trató de contactar al portavoz de la Policía en Zamfara, Yazidi Abubakar, pero no obtuvo respuesta.

El estado ha sufrido constantes ataques de bandidos en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado pasado en la zona de Bukkuyyum, donde al menos a tres personas murieron y un centenar fueron secuestradas.

Algunas regiones de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, registran con frecuencia ataques de bandas criminales -denominadas ‘bandidos’- que cometen asaltos y secuestros masivos con el objetivo de pedir rescates, y que en ocasiones son catalogadas por las autoridades como «terroristas».

Los ataques se repiten pese a las reiteradas promesas de terminar con la violencia por parte del Gobierno nigeriano.

A esta violencia se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo desde 2009 en el noreste del país y de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), que opera desde el 2016. EFE

