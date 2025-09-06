Unos 150 manifestantes detenidos en Londres por su apoyo a grupo propalestino proscrito

3 minutos

Londres, 6 sep (EFE).- Unas 150 personas fueron detenidas este sábado por expresar su apoyo al grupo proscrito Palestine Action en una protesta en Londres, en la que se registraron algunos altercados violentos, informó la Policía.

Un portavoz de Scotland Yard declaró que los agentes «seguirán arrestando a quien muestre su respaldo a la organización terrorista proscrita Palestine Action» en la manifestación organizada por el grupo Defend Our Juries.

«Ha habido un esfuerzo coordinado para impedir que los agentes cumplan con su deber, que incluyó abusos físicos y verbales», añadió, confirmando varias detenciones por agresión.

Durante la protesta se produjeron episodios de violencia sobre todo en las calles colindantes, mientras que la concentración principal en la plaza del Parlamento transcurrió de manera pacífica.

La tensión se incrementó cuando algunos participantes resistieron su arresto, increparon a los policías o lanzaron objetos, como botellas de agua.

Según los organizadores, unas 1.500 personas se congregaron para protestar por la ilegalización de Palestine Action en julio, un colectivo que actúa contra empresas de defensa que venden armamento a Israel.

Los manifestantes portaron carteles con lemas como ‘Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action’ y corearon consignas contra la policía, como ‘Policía Metropolitana, no podéis esconderos, apoyáis el genocidio’.

También un grupo identificado como Familiares de supervivientes del Holocausto condenó «el genocidio perpetrado por el Estado de Israel».

Entre los asistentes había personas mayores y discapacitadas, algunas de las cuales se negaron a abandonar la plaza cuando los agentes intentaron retirarlas.

La Policía había advertido antes de la protesta que expresar apoyo a una organización proscrita es un delito según la Ley de Terrorismo y que los infractores serían arrestados.

Kerry Moscogiuri, de la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional, afirmó este sábado que «cuando el Gobierno detiene a personas bajo leyes antiterroristas por sentarse pacíficamente en una protesta, algo funciona muy mal en el Reino Unido.

«Penalizar la expresión en este contexto solo está permitido cuando incita a la violencia o fomenta el odio. Expresar apoyo a Palestine Action, por sí solo, no cumple con este umbral», apuntó.

De forma paralela, centenares de personas se reunieron en la plaza Russell de Londres en otra manifestación convocada por la coalición que integran la Campaña de Solidaridad con Palestina y el movimiento Detener la Guerra, mientras que en Belfast (Irlanda del Norte) y Edimburgo (Escocia) también se celebraron concentraciones similares.

Palestine Action fue declarada organización terrorista en el Reino Unido tras reivindicar daños a aviones militares y bloquear instalaciones de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Inglaterra.

Desde entonces, más de 138 personas han sido acusadas formalmente por mostrar apoyo al grupo, mientras el Ministerio del Interior planea recurrir la decisión judicial que permitía a la organización impugnar su ilegalización. EFE

jm/amg

(foto) (vídeo)