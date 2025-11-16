Unos 196.000 ecuatorianos votan en España el referendo y la consulta popular

2 minutos

Madrid, 16 nov (EFE).- Más de 196.000 ecuatorianos están llamados a las urnas este domingo para votar el referendo y la consulta popular desde España, donde la embajada ecuatoriana en el país recordó a sus ciudadanos que «cada voto cuenta».

«Cada voto cuenta, cada voz importa», dijo la embajada ecuatoriana en España en su cuenta de X.

Según el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano (CNE), están habilitados para votar en territorio español 196.249 ecuatorianos.

Hay habilitados en España 19 recintos electorales distribuidos en las principales ciudades donde se concentra la comunidad ecuatoriana, como Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia, y pueden acudir a las urnas todas las personas que efectuaron el cambio de domicilio electoral antes del pasado 22 de agosto.

«Hoy es un día muy especial para nuestra democracia», dijo la embajadora, Wilma Andrade, cuando ha acudido a votar en el recinto ferial IFEMA de Madrid.

La representante diplomática señaló que «lo más importante es estar unidos»: «Somos un solo país. (…) Nos cobija la misma bandera», sostuvo.

En X, Andrade añadió que esta participación electoral de los ecuatorianos residentes en España «será una demostración de que los migrantes llevan el tricolor en el corazón».

Los ecuatorianos deben responder este domingo en la consulta popular si autorizan la instalación de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna de 2008, durante la Administración de Rafael Correa (2007-2017).

En el proceso también se pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución; que se reduzca el número de asambleístas y que se quite la prohibición de establecer o ceder bases militares extranjeras. EFE

mgr/agf

(foto)