Unos 2.000 ciervos serían sacrificados en un plan de restauración de isla de Los Ángeles

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 3 feb (EFE).- Un plan de restauración en la Isla Catalina, la más grande frente a las costas de Los Ángeles (California, EE.UU.), sacrificaría a unos 2.000 ciervos no autóctonos, que se convertirían en alimento natural para los cóndores californianos que se encuentran en peligro de extinción.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California ha aprobado el permiso de gestión de restauración propuesta por la organización sin fines de lucro Catalina Island Conservancy, con lo que se echa adelante el proyecto que busca restaurar los hábitats nativos de la isla.

Los ciervos fueron introducidos en la isla desde comienzos del siglo pasado para promover la caza entre los habitantes, pero su población se ha multiplicado.

Desde 2010, se han sacrificado más de 200 ciervos cada año para controlar la población en la isla. Sin embargo, no ha sido posible controlar su reproducción, según la organización.

«Catalina es un tesoro que se recuperará, al igual que las otras Islas del Canal, gracias a la restauración de los hábitats nativos y a la eliminación de la presión que ejercen las especies invasoras como el ciervo mulo», indicó Lauren Dennhardt, directora de Catalina Island Conservancy, en un comunicado.

«Es una de las inversiones más importantes que podemos hacer para el futuro de Catalina», defendió la activista.

El plan de restauración coordinado de varias décadas combina la restauración del hábitat, la gestión de especies invasoras y la prevención de incendios forestales en una sola estrategia.

No obstante, la eliminación de los ciervos «es la parte más difícil» del proyecto de restauración, asegura la organización, que ha desechado la idea de cazar los ciervos desde helicópteros, debido a las preocupaciones expresadas por los habitantes de la isla.

Se ha contemplado cazar a los ciervos por medio de especialistas en tierra que utilizan rifles en operaciones controladas bajo estrictos protocolos de seguridad, por lo que la eliminación durará varios años.

La carne obtenida se entregará al Programa de Recuperación del Cóndor de California para proporcionar una fuente de alimento natural a estas aves en peligro de extinción.

Se espera que la última temporada de caza recreativa, exclusiva para residentes locales, se realice en el otoño de 2026.

Sin embargo, el plan para erradicar a los ciervos afronta la oposición de la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, cuyo distrito incluye la isla.

«Tenemos la responsabilidad de gestionar la fauna silvestre de forma humanitaria y de respetar el fuerte vínculo que el público tiene con estos animales», escribió Hahn a las autoridades californianas oponiéndose al sacrificio de los ciervos.

A la oposición de Hahn se han unido un grupo de habitantes de la isla y ambientalistas que han propuesto la reubicación de los animales. EFE

amv/ppc/acm