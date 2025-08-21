Unos 20 países y UE instan a Israel a «retirar urgentemente» su plan de asentamientos E1

Londres, 21 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores de una veintena de países, entre ellos España, así como la Alta Representante de la Unión Europea (UE), emitieron este jueves un comunicado conjunto en el que instaron al Gobierno israelí a «retirar urgentemente» su plan de construcción de asentamientos E1 junto a Jerusalén Este, aprobado esta semana.

«La decisión del Comité Superior de Planificación de Israel de aprobar los planes de construcción de asentamientos en la zona E1, al este de Jerusalén, es inaceptable y una violación del derecho internacional», dijeron los jefes de la diplomacia firmantes en el texto difundido por el Gobierno británico.

«Condenamos esta decisión y pedimos su revocación inmediata en los términos más enérgicos», agregó la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, junto a los ministros de Exteriores de Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. EFE

