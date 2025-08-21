Unos 21 países y UE instan a Israel a «retirar urgentemente» su plan de asentamientos E1

Londres, 21 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores de 21 países, entre ellos España, así como la Alta Representante de la Unión Europea (UE), emitieron este jueves un comunicado conjunto en el que instaron al Gobierno israelí a «retirar urgentemente» su plan de construcción de asentamientos E1 junto a Jerusalén Este, aprobado esta semana.

«La decisión del Comité Superior de Planificación de Israel de aprobar los planes de construcción de asentamientos en la zona E1, al este de Jerusalén, es inaceptable y una violación del derecho internacional», dijeron los jefes de la diplomacia firmantes en el texto difundido por el Gobierno británico.

«Condenamos esta decisión y pedimos su revocación inmediata en los términos más enérgicos», agregó la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, junto a los ministros de Exteriores de Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido y Suecia.

El plan aprobado proyecta la construcción de 3.410 viviendas en la zona conocida como E1, un terreno de 1.200 hectáreas al este de Jerusalén habitado por varias comunidades beduinas palestinas, como parte del asentamiento israelí de Maale Adumim, con 40.000 habitantes y considerado ilegal por el derecho internacional.

Además, el proyecto incluye la construcción de una nueva carretera que separaría el tráfico palestino del israelí, y desplazaría el control militar para entrar a Jerusalén Este (la parte palestina de la ciudad, anexionada unilateralmente por Israel en 1980 y reclamada por los palestinos como capital de su futuro Estado) hasta 14 kilómetros al este.

En este sentido, criticaron la posición del ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, después de que este afirmase que el plan imposibilitará la solución de dos Estados, al dividir cualquier posible Estado palestino y restringir el acceso palestino a Jerusalén.

«Esto no beneficia en absoluto al pueblo israelí. Por el contrario, corre el riesgo de socavar la seguridad y fomentar la violencia y la inestabilidad, alejándonos aún más de la paz», aseveraron la veintena de países e instituciones firmantes.

«El Gobierno de Israel aún tiene la oportunidad de impedir que el plan E1 siga adelante. Lo instamos a que lo retire urgentemente», añadieron.

Desde junio de 2023, el avance de los planes se había detenido. Antes de 2020, los planes para el E1 habían estado congelados durante años debido a la fuerte oposición bipartidista estadounidense e internacional.

Según los representantes de Exteriores, la acción «unilateral» del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu perjudica su «deseo colectivo» de prosperidad para Oriente Medio.

«El Gobierno israelí debe detener la construcción de asentamientos, en conformidad con la Resolución 2334 del Consejo de Naciones Unidas y eliminar las restricciones a las finanzas de la Autoridad Palestina», concluye el texto conjunto. EFE

