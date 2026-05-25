Unos 248.000 uniformados cuidarán los puestos de votación en Colombia durante elecciones

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Bogotá, 25 may (EFE).- Unos 248.000 uniformados custodiarán los puestos y mesas de votación durante las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia, en medio de alertas por riesgos de violencia, delitos electorales y desinformación, informaron este lunes las autoridades.

De ese total, 128.000 son miembros de las Fuerzas Militares y 120.000 son de la Policía Nacional.

«Invitamos a todos los colombianos a que tengan un comportamiento sensato, responsable, maduro, que gane la democracia, que ganen las ideas y que no gane la violencia o la desinformación», afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, durante la presentación en Bogotá del denominado «Plan Democracia».

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar el próximo domingo con el fin de elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, en una jornada para la que serán habilitados 13.489 puestos y 120.527 mesas de votación en todo el país.

Según explicó Sánchez, el despliegue se concentrará especialmente en departamentos como Cauca, Norte de Santander, algunas zonas de Tolima y Antioquia, consideradas prioritarias por las amenazas detectadas.

«Hoy tenemos 228.902 hombres y mujeres del Ejército, de la Armada Nacional y de nuestra Fuerza Aeroespacial desplegados en todo el territorio nacional. De esos, tenemos 128.000 desplegados en 5.720 puestos de votación en todo el territorio nacional», afirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, informó que serán desplegados 120.000 uniformados en puestos y mesas de votación, además de 2.000 agentes adicionales en las zonas más sensibles, donde operarán grupos especiales de inteligencia e investigación judicial para prevenir delitos electorales y afectaciones a la seguridad.

El general Rincón indicó que ya han sido identificados 393 puntos sensibles donde podrían registrarse hechos violentos o alteraciones del orden público.

Entre tanto, el general López agregó que las Fuerzas Militares mantendrán operaciones terrestres, marítimas y aéreas durante la jornada electoral y reforzarán las capacidades de ciberdefensa en coordinación con la Registraduría, entidad encargada de organizar los comicios, y otras entidades del Estado, para prevenir ataques cibernéticos. EFE

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