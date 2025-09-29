The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Unos 251 extranjeros adquieren nacionalidad salvadoreña en 2025, un 6,7 % menos que 2024

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 29 sep (EFE).- Un total de 251 extranjeros adquirieron la nacionalidad salvadoreña en el primer semestre de 2025, aproximadamente un 6,7 % menos que los 269 registrados en el mismo período de 2024, de acuerdo con datos oficiales divulgados este lunes.

Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) apuntan que del total 195 fueron por nacionalización y 56 fueron naturalizados en 2025, mientras que en 2024 fueron 213 y 56, respectivamente.

De acuerdo con los formularios de la DGME, la nacionalización se otorga a personas originarias de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que han tenido su domicilio en El Salvador y suman un año de residencia definitiva en el país.

La naturalización, entre tanto, es para personas originarias de España o de un país hispanoamericano que «tuvieren un año de residencia definitiva en el país», extranjeros de cualquier país con cinco años de residencia, extranjeros casados con salvadoreños con dos años de residencia y los refugiados o apátridas.

Las cifras de la DGME también dan cuenta de que en los primeros seis meses de 2025 se han dado 878 residencias definitivas, 1.944 refrendas de residencias definitivas, 2.134 residencias temporales y 1.150 prórrogas de residencias temporales.

En total, son 7.182 «calidades migratorias» las otorgadas en el primer semestre de 2025, frente a las 5.275 de 2024, un 36,1 % de aumento.

Los datos de la DGME no indican los países de origen de las personas que han realizado estos trámites y tampoco incluyen procesos de asilo. EFE

hs/sa/fa/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR