Unos 293 detenidos en tres días bajo estado de sitio en Guatemala tras ataque pandillero

Ciudad de Guatemala, 21 ene (EFE).- Al menos 293 personas han sido capturadas por las fuerzas de seguridad de Guatemala en los primeros tres días de vigencia del estado de sitio decretado tras una serie de motines y ataques armados de pandilleros contra la Policía el pasado fin de semana, informó este miércoles el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda.

Durante una conferencia de prensa, Villeda detalló que el domingo se detuvo a 135 personas, entre ellas 23 pandilleros vinculados directamente con los ataques, y se incautaron 23 armas de fuego.

El lunes, las capturas sumaron 116 junto a nueve armas, mientras que el martes se registraron 42 detenciones y cinco armas decomisadas. En total, se han recuperado 205 motocicletas y 73 vehículos.

«No podemos generar ninguna estrategia de seguridad en las calles si antes no tenemos el control de las cárceles», afirmó Villeda, quien calificó al sistema penitenciario como «la cenicienta del Estado» debido a un hacinamiento del 340 %.

«Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para arreglar esta situación de una vez por todas. No estamos pensando en réditos políticos, estamos pensando en hacer lo correcto por nuestro país», enfatizó el ministro.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, declaró la noche del domingo pasado un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.

La medida, ratificada por el Congreso, es una respuesta a los motines simultáneos en tres cárceles del país y una serie de atentados coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado domingo, que dejaron al menos diez agentes muertos, protagonizados por la pandilla Barrio 18.

En el marco del estado de sitio, el Ejército se ha unido a la Policía Nacional en patrullajes y operativos intensos en el territorio nacional, sin interrumpir la vida cotidiana de la ciudadanía.

La crisis se originó tras la toma de control por parte de las fuerzas especiales de la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en el departamento (provincia) de Escuintla (sur), donde las autoridades neutralizaron a los líderes de la estructura criminal. Entre ellos figura Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias «el Lobo», a quien las autoridades señalan como el coordinador de los motines que exigían el retorno de privilegios. EFE

