Unos 30 diputados dejan el principal partido opositor polaco por diferencias con su líder

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Cracovia (Polonia), 24 jul (EFE).- Más de una treintena de diputados del principal partido de la oposición polaca, el ultraconservador y euroescéptico Ley y Justicia (PiS), anunciaron este viernes su salida de la formación tras un enfrentamiento con su líder, Jarosław Kaczyński.

La ruptura es consecuencia directa de un ultimátum de la cúpula del partido: los parlamentarios tenían hasta la medianoche del jueves para firmar una declaración de lealtad comprometiéndose a no pertenecer a asociaciones políticas externas al partido.

El objetivo de esa exigencia era neutralizar a Rozwój Plus (Desarrollo Plus), una asociación fundada en abril por el ex primer ministro Mateusz Morawiecki para renovar el partido desde dentro.

Kaczyński calificó esa maniobra como «un plan para dividir al partido», mientras que el sector de Morawiecki la defendía como una herramienta complementaria para ampliar el electorado y captar votantes de centro.

El PiS, fuerza dominante de la derecha en Polonia durante las últimas dos décadas, gobernó el país en los periodos de 2005 a 2007 y más recientemente entre 2015 y 2023.

Sin embargo, tras perder el poder se sumió en una crisis de identidad, debatiéndose entre un giro hacia la línea dura para competir con la extrema derecha, postura defendida por Kaczyński, o mantener un perfil más moderado y tecnocrático, corriente encabezada por el ex primer ministro Mateusz Morawiecki.

Éste todavía no ha confirmado si formará un nuevo partido con los diputados que han rechazado el últimatum -ha asegurado que cuenta además con un senador y tres europarlamentarios en su facción-, pero ha señalado que es preciso debatir todos los planes posibles de cara al futuro.

En términos numéricos, el impacto es profundo, pues antes de la crisis el PiS contaba con 194 diputados de los 460 de los que consta el Sejm (Cámara Baja), frente a los 157 de la gubernamental Coalición Ciudadana, liderada por el primer ministro, Donald Tusk, que gobierna en coalición con otras fuerzas de centro.

Este terremoto político redefine el equilibrio de fuerzas en la oposición y marca el inicio de una nueva etapa de fragmentación.

Está previsto que se celebren elecciones generales en Polonia en otoño de 2027. EFE

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