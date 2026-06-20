Unos 308.000 votantes convocados en España a las elecciones presidenciales colombianas

Compartir

1 minuto

Madrid, 20 jun (EFE).- Cerca de 308.000 electores están habilitados en España para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que comenzó el lunes pasado y termina este domingo, cuando los comicios se celebran en el país sudamericano.

Los electores pueden ejercer el derecho de sufragio mañana en 24 ciudades españolas en horario de 8 a 16 horas (de 6 a 14 GMT), aunque Madrid concentra el 39 % del total (más de 120.000).

En el extranjero, 1.414.661 colombianos pueden votar en 67 países. Elegirán entre los dos candidatos con mejor resultado en la primera vuelta, hace tres semanas.

Contra el pronóstico de las encuestas, el ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó con el 43,78 % de los votos, seguido por el favorito de los sondeos entonces, el izquierdista Iván Cepeda (40,98 %), según los datos oficiales.

El vencedor de este domingo sucederá al izquierdista Gustavo Petro en la Jefatura del Estado a partir del 7 de agosto.

Fueron también los dos políticos más apoyados por los votantes colombianos que viven en España, pero en sentido inverso: primero quedó Cepeda con 54.162 votos (42,57 %) y De la Espriella terminó segundo con 51.858 papeletas (40,76 %), informó la Registraduría Nacional.

La participación electoral de la primera vuelta en España fue del 41,44 %, ampliamente inferior a la nacional, que fue próxima al 58 %. EFE

jl/psh