Unos 31 buques por día están pasando por Ormuz, según plataforma de monitoreo marítimo

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Londres, 24 jun (EFE).- El tráfico a través de Ormuz se recupera, con el tránsito de unos 31 buques por día, después de que el estrecho quedara bloqueado al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, informa este miércoles Kpler, la plataforma que monitorea el transporte marítimo mundial.

La cifra contrasta con el promedio diario de entre 100 y 120 barcos que pasaban por este vital estrecho antes de que estallara el conflicto armado el pasado 28 de febrero.

Según el análisis de Kpler, los 31 cruces corresponden a una variedad de embarcaciones, como las que transportan petróleo, productos químicos, portacontenedores, graneleros y carga general.

De los 31 tránsitos, veinte corresponden a desplazamientos que van de oeste a este, mientras que también se observaron tres buques sujetos a sanciones navegando de este a oeste.

Kpler subraya que este repentino incremento de la actividad se produce tras el histórico memorando de entendimiento marítimo firmado la semana pasada entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto y abrir corredores seguros.

La plataforma indica que, al no haberse confirmado nuevos ataques físicos desde mayo, la situación está mejorando, aunque todavía no se ha normalizado por completo, teniendo en cuenta lo vital que es el estrecho, por donde pasa el 20 % del crudo que se consume a nivel global, especialmente en países asiáticos.

Kpler puntualiza que la cifra final exacta de los cruces de este mismo miércoles se conocerá a medida que los sistemas de monitoreo marítimo procesan las señales que reciben.

El plan de la OMI para evacuar marineros

Por otro lado, la Organización Marítima Internacional (OMI), que ha puesto en marcha un plan para la evacuación de 11.000 marineros varados en el estrecho de Ormuz, dio a conocer hoy unas instrucciones para los buques, a los que se les ha pedido permanecer en su posición actual y esperar indicaciones antes de empezar a navegar.

Esto tiene como objetivo evitar la congestión y mitigar los riesgos relacionados con las minas y las condiciones de navegación deterioradas, añade la OMI.

Indica que los movimientos comienzan una vez contactados los buques a través del mecanismo coordinado en el que participan la OMI, el UKMTO (el centro de Operaciones Marítimo del Reino Unido), y MICA (centro de excelencia de la Marina Nacional francesa), y siguiendo las instrucciones emitidas por los Estados ribereños.

El UKMTO es una agencia británica dependiente de la Marina Real que funciona como el principal enlace de comunicación y seguridad entre las fuerzas militares globales y la marina mercante internacional, mientras que MICA vela por la seguridad marítima mundial.

Una vez contactado el buque, éste recibirá instrucciones para dirigirse a una zona de espera designada y podrá comenzar a coordinar la ruta que desee con el Estado ribereño pertinente (República Islámica de Irán o Sultanato de Omán) en cualquier momento tras la notificación.

La OMI puntualiza que trabaja activamente para garantizar que se tenga un conocimiento preciso de todos los buques que quieran ser evacuados.

El bloqueo del estrecho tuvo un impacto directo en el precio del petróleo -que llegó a superar los 100 dólares el barril- y dejó en situación de vulnerabilidad a cerca de 20.000 tripulantes de 2.000 barcos. EFE

vg/jm/alf