Unos 350 argentinos logran salir de Emiratos Árabes Unidos ante conflicto en Oriente Medio

Buenos Aires, 9 mar (EFE).- Un total de 345 argentinos lograron salir hasta este lunes de Emiratos Árabes Unidos ante la escalada del conflicto bélico desatado el 28 de febrero en Oriente Medio, informaron fuentes oficiales.

De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos «afectados por la situación imperante», 345 ya fueron evacuados gracias a gestiones realizadas por la Cancillería argentina y sus representantes diplomáticos ante las autoridades emiratíes y diversas aerolíneas.

Este lunes fueron evacuados 97 argentinos a través de vuelos programados de la aerolínea Emirates.

Las evacuaciones fueron confirmadas por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien, a través de la red social X, también agradeció la colaboración de la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires.

«Además, gracias a gestiones de nuestras embajadas en Etiopía y en Emiratos Árabes Unidos, diez argentinos -entre otros- estarán regresando al país mañana desde Dubái a través de vuelo de Ethiopian Airlines con escala en Addis Abeba», precisó Quirno. EFE

