Unos 4.000 brasileños han salido de Oriente Medio desde el inicio de la guerra en Irán

São Paulo, 12 mar (EFE).- Unos 4.000 brasileños han salido de Oriente Medio desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, que ha respondido con ataques a los países del golfo Pérsico, informaron este jueves fuentes oficiales.

En lo que va del mes de marzo, al menos 3.800 brasileños han regresado a su país desde Dubái y otros 278 desde Doha en vuelos comerciales, según los datos publicados por el Ministerio de Exteriores.

Este jueves se reanudó además la ruta Doha-São Paulo, ampliando así las opciones de retorno para brasileños y el resto de suramericanos.

El restablecimiento de los vuelos de Emirates y Qatar Airways desde Dubái y Doha hacia Brasil se produjo previa mediación del canciller brasileño, Mauro Vieira, con autoridades de esos países, objeto de ataques por parte de Irán.

A diferencia de la guerra en la Franja de Gaza, cuando montó una operación ad hoc para repatriar a sus ciudadanos, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha optado esta vez por negociar con los países del Golfo para desbloquear el tráfico aéreo comercial.

La Administración del líder progresista afirmó en una nota que ahora «negocia transporte terrestre seguro» desde Doha, Kuwait y Manama hasta el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudí.

La Cancillería brasileña afirmó que tendrán prioridad los brasileños no residentes en esos países, así como las personas con discapacidad, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, madres lactantes o personas con niños en brazos, entre otros grupos preferentes recogidos en la legislación.

Asimismo, informó que trabaja para posibilitar el transporte de los animales domésticos retenidos en Emiratos Árabes Unidos.

Desde el inicio de las hostilidades, Brasil recomienda no viajar a Irán, Israel, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Jordania, Irak, Líbano, Palestina, Siria y Arabia Saudí.

En caso de encontrarse ya en la región, pide seguir «rigurosamente» las recomendaciones de seguridad de las autoridades locales. EFE

