Unos 40 gazatíes entraron a Gaza a través de Rafah el martes, según Gobierno de la Franja

Gaza, 4 feb (EFE).- En torno a unos 40 gazatíes volvieron el martes a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah y llegaron esta madrugada al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur), informó este miércoles el Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás en el enclave.

El lunes, sólo 12 de los 42 gazatíes que llegaron a Rafah pudieron acceder al enclave, tras verse la mayoría retenidos en el cruce y denunciar aquellos que lograron entrar a Gaza abusos en el punto de control israelí.

Por otro lado, 16 palestinos que requerían asistencia médica en el exterior salieron del enclave junto a sus acompañantes, cuya cifra oscila en función de las fuentes, ya que mientras el Gobierno gazatí apunta a unos 40, la seguridad egipcia los limita a 24.

Hasta ahora las autoridades israelíes no han aportado ningún tipo de información sobre cuántas personas cruzan a diario o qué sucede dentro de Rafah.

En total han vuelto a Gaza unos 52 palestinos en los últimos dos días, si bien la estimación diaria era de 50 retornados por jornada. Además, se esperaba que a diario salieran unas 150 personas (50 pacientes junto a sus acompañantes).

Los 40 retornados el martes llegaron a Jan Yunis hacia las 3.00 hora local (1.00 GMT). También llegaron de madrugada los 12 del lunes, tras pasar un día completo varados en el interior del paso de Rafah y el punto de control que Israel instaló en la ciudad homónima, en el extremo sur de Gaza.EFE

